Kruži snimka seksa P. Diddyja i poznatog muškarca: On je u strahu, ovo je noćna mora

Nakon što je P. Diddy uhićen zbog optužbi reketarenje, trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i kriminalna djela vezana uz prostituciju, mnoge poznate osobe su s društvenih mreža izbrisale sve tragove druženja s reperom, a pogotovo su brisali fotografije i videa s njegovih razuzdanih zabava. Nakon Diddyjevog uhićenja javnost je saznala kako je reper i glazbeni producent snimao što se događalo iza zatvorenih vrata njegovih tuluma te da postoje brojne snimke seksualnih odnosa, a jedna takva snimka sada se navodno pokušava prodati medijima. Prema pisanju New York Posta riječ je o snimci seksa P. Diddyja i jednog poznatog muškarca s A liste slavnih osoba koji je sada u strahu kako bi snimka mogla procuriti u javnost.

- Ovo je izdaja i povreda žrtve te izaziva brojne probleme. Vraćaju mu neke uznemirujuće i loše uspomene. Kao da je bio žrtva prije mnogo godina i sada je ponovno žrtva, tako se osjeća. Ako ova snimka izađe, pratit će ga cijeli život. Bit će na internetu zauvijek. Ovo je noćna mora za njega - izjavila je osoba bliska ovom poznatom muškarcu. Navodno se na snimci jasno vidi lice P. Diddyja i mlađeg poznatog muškarca tijekom seksa.

- On ne može puno učiniti u vezi s tim, ako postoji video snimljen bez njegovog znanja koji će možda biti objavljen javno - on je tu nemoćan. Sve što može u ovom trenutku je moliti se da do toga ne dođe - rekla je osoba bliska poznatom muškarcu sa snimke. New York Post ne želi objaviti ime poznatog muškarca jer nije poznato je li u ovoj situaciji on žrtva seksualnog zločina ili je bio punoljetan u vrijeme kada je snimka nastala i nije poznato je li pristao na ovaj odnos.

Službenik iz Ministarstva domovinske sigurnosti koji je sudjelovao u raciji u Combsovoj kući u Miamiju rekao je za The Post da postoji sumnja kako je u toj vili bila soba u kojoj je reper snimao seksualne odnose te kako postoje snimke na kojima se nalaze poznate osobe.