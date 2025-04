Kad nešto radi Guy Ritchie, a imate i Toma Hardyja, onda je to prilično siguran hit

MobLand, Paramount+

Režira Guy Ritchie, glavna uloga je Tom Hardy, Helen Mirren i Pierce Brosnan sporedne ali odmah do Hardyja. I nije film, nego je serija. Ove godine vidjeli smo već pozamašan broj odličnih naslova, a MobLand mogla bi se svrstati u red najgledanijih, očito već i zbog postave, ali i zbog toga jer je ovo zaista dobro. U razvoju serije razmišljalo se o tome da se napravi spin-off na i u nas gledanog Ray Donovana u smislu da se radi priča o počecima obitelji Donovan da bi se onda prešlo na sasvim novu priču. A ta je o londonskom podzemlju gdje se sukobljuju dvije mafijaške obitelji, Harriganovi i Stevensonovi. Prvi su Irci koji imaju fiksera Harryja De Souzu, to je Hardy, koji je lojalan šefu Conradu Harriganu, to je Brosnan, i njegovoj ženi Maeve, to je Mirrenova. De Souza za svoje gazde sređuje sve nezgodno što se dogodi, uključujući ponašanje njihova unuka Eddieja koji se uplete u sukob sa sinom Richeieja Stevensona, šefa rivalske bande. Jasno je da takvih situacija ima podosta pa Harry ima pune ruke posla jer se čini da i njegov šef nema baš stabilan karakter. Kod Ritchieja smo navikli na živopisne likove u gotovo nezamislivim i na trenutke komičnim situacijama, i ovdje je tako, ali nekako za oktavu niže. Sve je malo mračnije, gotovo da nema humora, ali je uobičajeno brutalno s više akcije i dobro odabranom glazbenom podlogom, barem prema prve dvije epizode koje smo vidjeli. Kako smo sigurni da će se o seriji pričati puno prije nego se ona pojavi na domaćem streameru, sigurni smo da će se svatko snaći i ovo gledati. A i isplati se jer zaista odlično napravljeno, dokazuje Ritchiejev ogroman talent koji očito jednako dobro funkcionira i na televiziji kao i na filmu. Divno je gledati kakvi su rutineri Brosnan i Mirrenova koji okorjele kriminalce interpertiraju vrhunski, pa i bolje od visokog standarda koji smo ionako očekivali. Jedan je kuriozitet što je produkcija pokradena u dva navrata, pa je promijenjena zaštitarska kompanija koja je čuvala set, kao što je za snimanja propala i tvrtka koja je trebala izgraditi scenografiju pa su radnici gotovo ostali bez plaća koje se ponudio platiti sam Hardy. Srećom nije bilo potrebno, ali je lik dokazao koja je faca, kao što to dokazuje i u seriji gdje glumi ulogu koja je kao stvorena za njega. Lik je jednostavno faca i koliko god ga neki osporavali, ovdje to izravno pokazuje. MobLand je jedna od onih serija čiji sljedeći nastavak jedva čekamo. Dugo nismo imali ovakvu godinu, ova je serija jedna u nizu natprosječnih, odnosno zaista odličnih.