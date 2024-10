Eminem u novom videu objavio veliku vijest i raznježio fanove: 'I ja sada plačem'

Jedan od najpopularnijih repera današnjice Eminem objavio je spot za pjesmu "Temporary", koju je napisao kao pismo svojoj kćeri Hailie Jade u slučaju njegove smrti. No, ono što je posebno iznenadilo njegove fanove je emotivni video u kojem je otkrio da će postati djed.

U jednom trenutku u videu, Hailie Jade, inače glazbena umjetnica i podcasterica, ocu daje plavu košulju na kojoj na leđima piše "Djed". Zapanjeni Eminem zatim drži fotografiju ultrazvuka dok se Hailie Jade smije očevoj reakciji na vijest. Glazbeni video prikazuje montažu kućnih videa Hailie i Eminema iz njenog djetinjstva spojenih sa snimkom njezinog nedavnog vjenčanja sa suprugom Evanom McClintockom.

Obožavatelji su po prvi put imali priliku vidjeti i prvi ples Hailie i njezinog oca te trenutak kada ju je doveo do oltara.

"Najjači reper ikad plače. I ja plačem sada", "Vidjeti Eminema kako plače je nešto najljudskije što sam vidio do sad", "Eminem je upravo rasplakao milijune očeva", "Ništa ne boli više od Eminemovih suza", "Gotovo sam se rasplakala kad sam osjetila ljubav oca prema njegovoj maloj djevojčici, ne mogu prestati slušati", samo su neki od oduševljenih komentara.

Ubrzo nakon objave videa, Hailie Jade je na svojoj Instagram stranici objavila niz fotografija na kojima ona i McClintock gledaju ultrazvuk , a u opisu je napisala da će se njihovo dijete roditi sljedeće godine.

Eminemova starija kći radi kao influencerica i voditeljica podcasta "Just A Little Shady", a svog je supruga, izvršnog direktora tvrtke za razvoj softvera Scout, upoznala prije osam godina. Vjenčanje je održano u luksuznoj rezidenciji u Greencrest Manor u Michiganu, a mladenci su izjavili "da bolju i ljepšu proslavu nisu mogli zamisliti".

"Proliveno je puno suza radosnica, bilo je mnogo smijeha i ljubavi. Evan i ja osjećamo zahvalnost zbog članova obitelj i prijatelja koji su doputovali na vjenčanje da nas podrže i postanu dio novog poglavlja u našim životima", objavila je tada Hailie Jade.

McClintock je ranije otkrio kako je na njezinom rođendanu u prosincu 2022. pitao Eminema za dopuštenje da zaprosi Hailie.

- Vidio sam ga da silazi i pomislio: 'Sad to moram učiniti ili to uopće neću napraviti danas, a onda ću morati pronaći neko drugo vrijeme za to' - rekao je.

Podsjetimo, Hailie Jade je Eminemova a kći iz braka s Kim Scott, s kojom se dvaput vjenčao i dvaput razveo. Osim Hailie, usvojili su kćer Alainu, koja je zapravo njihova nećakinja, a rodila ju je Dawn Scott, sestra blizanka Eminemove supruge. Godine 2005. posvojio je i svog nebinarnog sina Stevieja Lainea Scotta, kojeg je njegova supruga dobila iz veze s Ericom Hartterom.

