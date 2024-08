Kraj bračne trakavice! Jennifer Lopez podnijela zahtjev za razvod od Bena Afflecka

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez podnijela je zahtjev za razvod od supruga glumca Bena Afflecka nakon dvije godine braka, objavili su u utorak TMZ, portal koji piše o slavnima, i drugi mediji. Lopez je u utorak predala papire za razvod višem sudu okruga Los Angelesa. Glasnogovornici glumaca nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Par je izmijenio zavjete u kapelici u Las Vegasu u srpnju 2022., otprilike dva desetljeća nakon poznate romanse koja je završila prekidom. Početkom 2000-ih, par nazvan "Bennifer" bio je par o kojem se najviše pričalo u svijetu slavnih, u vezi obilježenoj njegovim i njezinim luksuznim automobilima i velikim 6,1-karatnim ružičastim dijamantnim zaručničkim prstenom. Iznenada su otkazali vjenčanje 2003. godine i razišli se nekoliko mjeseci kasnije.

Podsjetimo, početkom ovog mjeseca stigla je vijest kako su glumci spremni potpisati papire za razvod. Prema riječima izvora bliskih paru, ova odluka donosena je nakon još jednog propalog pokušaja pomirenja posljednjih tjedana, prenosi Daily Mail.

Više neimenovanih izvora za spomenuti britanski tabloid izjavilo je sljedeće: - Sredili su papire već prije mjesec dana, ali čekaju pravo vrijeme da to objave. Jennifer i Ben će objaviti zajedničku izjavu u kojoj će reći da su se borili da njihov odnos uspije, no bezuspješno. Nisu mogli pronaći zajednički kompromis. Ono što su prije imali je nestalo i oboje su to prihvatili - tvrde izvori.

Pritom je jedan od prijatelja bliskih paru javno odlučio podijeliti i neke detalje razvoda: - Na kraju će to biti jedna od najskupljih i najsloženijih rastava ikad - rekao je izvor blizak paru. Lopez i Affleck odlučili su prodati svoju vilu od 68 milijuna dolara u Beverly Hillsu, a glumac je u međuvremenu potražio novi dom.

Ova vijest dolazi netom nakon Affleckove kupovine 20,5 milijuna dolara vrijedne luksuzne vile u losanđeleskoj četvrti Pacific Palisades, na dan kada je njegova uskoro bivša supruga proslavila svoj 55. rođendan. Prijatelji latino dive kažu da je ovaj Benov potez za nju bio kao 'nož u srce'.

