Hrvatska glumica zbog komentara povukla radikalan potez: 'Nekulturna, netolerantna, agresivna'

Glumica Lana Gojak Bajt, poznata po ulozi u domaćoj seriji 'Ne daj se, Nina', prošle je godine uskočila u cipele voditeljice pokrenuvši podcast 'Mame kod Lane'. U međuvremenu je ugostila niz poznatih osoba s domaće javne scene, s kojima je pričala o temama majčinstva. No nisu svi taj projekt dočekali s entuzijazmom, što se može zaključiti po komentarima na Facebook stranici podcasta. Iz tog razloga Puljanka se odlučila za radikalan potez koji je iskomunicirala na istoj društvenoj mreži.

Najnovije priopćenje prenosimo u cijelosti: - Mislili smo da će se stvari na Facebooku promijeniti, da su ružni komentari samo povremena iznimka a ne pravilo, pa smo čekali, objavljivali dalje, odgovarali na poruke, čak povremeno ulazili u rasprave i brisali samo one najgnjusnije poruke... Ali situacija se nije promijenila. Iz nekog nama neobjašnjivog razloga velik broj Fejs publike se pokazala kao nekulturna, netolerantna, pa čak usudimo se reći i pomalo agresivna. - započela je svoje obraćanje Lana pa nastavila:

- Naša je namjera od početka bila da ovim podcastom pomažemo roditeljima, da budemo zajednica podrške i razumijevanja, da zajedno širimo vidike, pričamo i o škakljivim temama, otvaramo tabu teme i borimo se upravo protiv netolerancije, agresije i vrijeđanja. Na Facebook testu smo pali, a većina Facebook publike ostala je neokrznuta našim pokušajima da zajedno učimo, mijenjamo se i budemo tolerantniji. U komentarima su se prečesto našle uvrede umjesto konstruktivnih kritika, netolerancija umjesto uvažavanja drugačijeg mišljenja i širenje negative umjesto podrške i pomoći - tvrdi voditeljica kojoj je posljednja kap očito prelila čašu te je najavila promjenu prakse

VEZANI ČLANCI:

- Zato smo odlučili poduzeti radikalan potez: ugasiti komentare na Facebook profilu i ne nuditi frustriranim pojedincima poligon za vrijeđanje i širenje mržnje. Znamo da se pritom odričemo i velikog broja komentara među kojima ima i onih lijepih, konstruktivnih, podržavajućih, kakve želimo čitati na našim profilima, ali smo nažalost došli do zaključka da je onih drugih ipak puno više. Mogli smo to učiniti prešutno, bez velike pompe, ali nismo željeli tako. Uvijek ćemo se jasno i glasno boriti protiv nekulture, netolerancije, vrijeđanja, agresivnosti i mržnje. Naš podcast - naša pravila! - zaključila je Gojak Bajt i za kraj poručila: - Nastavljamo komunicirati na Instagramu gdje su dobrodošli svi koji dijele naš svjetonazor tolerancije, dijaloga i konstruktivne kritike - stoji u priopćenju.

Podsjetimo, krajem travnja prošle godine glumica Lana Gojak Bajt pokrenula je podcast "Mame kod Lane" u kojem sa svojim gostima priča o majčinstvu, porodu, postpartumu te o temama vezanim za porod i majčinstvo koje su još uvijek tabu i o njima se ne priča dovoljno.

GALERIJA: Omiljena serija u Hrvata uskoro se vraća s novim intrigama, ali i emotivnim trenucima i dramatičnim pričama

O inspiraciji za pokretanje podcasta rekla je sljedeće: - Moja najveća i svakodnevna inspiracija, ali i inspiracija za pokretanje podcasta, bila je majčinstvo kao takvo, odnosno moja Pina. Da budem posve iskrena, zadnjih nekoliko godina često sam razmišljala o tome da se počnem baviti još nečim što bi me ispunjavalo, ali nisam nikako mogla dokučiti što bi to točno bilo. Nisam mogla pronaći nešto što bi me suštinski zanimalo. Otkako sam postala majka, neke su mi se stvari u životu iskristalizirale, a ja sam postala hrabrija, odlučnija, sigurnija u sebe pa mi je samim tim lakše izaći iz vlastite comfort zone. Bilo je tu dosta unutarnjeg preispitivanja, razmišljanja, istraživanja, ali na jednom uobičajenom jutarnjem trčanju u Maksimiru, upalila mi se lampica. Zaigralo mi je u trbuhu, odlučila sam pratiti taj osjećaj i od tog trena sam svaki slobodni trenutak usmjerila u stvaranje podcasta "Mame kod Lane". Zahvaljujući podrškama prijateljice i kolegice Anje Matković, divnim suradnicima i suprugu uspjela sam relativno brzo ideju i izrealizirati - izjavila je u intervjuu za Večernji.

VIDEO: Nevjerojatni prizori iz Imotskog! Thompson održao samostalni koncert nakon dvije godine pauze