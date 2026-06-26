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KNJIŽEVNA PREPORUKA MILJENKA JERGOVIĆA

U vrijeme kada je pisao ovu knjigu Nedjeljko Nižić bio je kustos muzeja, a zamislio ju je kao cjelovitu povijest poštanske službe

Foto: Promo sadržaj
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Autor
Miljenko Jergović
26.06.2026.
u 23:00

Veliki, a ovom čitatelju i najzanimljiviji dio Nižićeve knjige zapremaju "Povijesni podaci o poštama, brzojavima i telefonima"

Ovo jedna je od zanimljivijih knjiga u kućnoj biblioteci, koja bi zacijelo bila među zanimljivijima u bilo kojoj i bilo čijoj biblioteci. Jedna od onih koje mogu poslužiti za ubijanje dosade, za prevladavanje i preživljavanje neke teške brige, ali i za inspiraciju piscu koji ne zna o čemu bi pisao. Premda ostaje nejasno zašto bi uopće pisao, ako ne zna o čemu bi pisao…

Svoj primjerak nabavio sam slučajno, prije petnaestak godina, kada sam namjerio poslati neku pošiljku iz pošte u Jurišićevoj - jedne od tada najljepših i najneobičnijih zagrebačkih institucija i građevina, u kojoj su se savršeno sljubljivali neobičan i snovit izgled kuće, s onim što se u toj kući zbivalo; bilo je to, naime, još uvijek vrijeme i kada su u pošti postojale telefonske govornice, drvene kabine iz kojih se nazivalo u blize i daleke svjetove, i iz kojih su se još jedva desetljeće ili dva ranije naručivali prethodno ugovoreni razgovori… Tada sam naišao i na dućan s poštanskim markama, filatelističkim serijama i kojekakvim poštanskim suvenirima, i u tom dućanu, kao iz Alise u zemlji čuda, u predvorju Muzeja pošte i telekomunikacija, ugledao sam ovu knjigu. Dopušteno mi je da je malo i prelistam, ali već nakon jedne minute bilo je jasno da ću je kupiti što košta da košta i koliko god prostora zauzela u kućnoj biblioteci.

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U vrijeme kada je pisao ovu knjigu Nedjeljko Nižić bio je kustos muzeja, a zamislio ju je i ostvario kao cjelovitu povijest poštanske službe, po prilici od Sumera i Babilona, sve do najnovijih dana, koja će u jednom trenutku, nakon nekih stotinjak stranica uzbudljivog i neočekivano dobro napisanog teksta prerasti u lokalnu hrvatsku poštansku povijest, koja barem za ovog čitatelje, kao i za sve s kojima on u životu ima o čemu razgovarati, biva među općenito zanimljivijim napisanim i nenapisanim hrvatskim povijestima. Tako, recimo, potpoglavlje naslova "Uspostavljanje međunarodnoga telefonskog prometa između Zagreba i svijeta". Tako je 1. listopada 1921. uspostavljena izravna telefonska veza Zagreba s Pragom, kojom se odvijanje telefonskog prometa moglo obavljati od 8 do 10, od 12 do 14, te od 20 do 8 sati ujutro. Tri godine kasnije omogućeno je telefoniranje s Italijom, a s Njemačkom se 1. prosinca 1927. telefoniranje uspostavlja na relaciji Zagreb-Ljubljana-Berlin i Zagreb-Ljubljana-Leipzig. To je vrijeme kada nisu postojale automatske centrale, nego se sav promet uspostavljao ručnim putem, kao u crno-bijelom filmu, preko mlađih dama s kolmovanim frizuricama i sa slušalicama pri ušima, koje bi uticale kabliće iz jedne u drugu utičnicu.

Telefonska veza Zagreba s Vatikanom, piše Nedjeljko Nižić, službeno je odobrena 1930, ali čini se da je promet uspostavljen 1931, kad i s Rimom. Čitatelj ne može, a da ne zamisli starog nadbiskupa Antuna Bauera kako s određenim strahopoštovanjem prema novom gadžetu podiže telefonsku slušalicu i naručuje poziv u Vatikan, državnome tajniku, kardinalu Eugeniju Pacelliju, inače budućemu papi Piju XII, da mu se požali na neravnopravan položaj katoličkog klera u Kraljevini Jugoslaviji.

Prvi se put iz Zagreba razgovaralo preko oceana 9. svibnja 1932, kada je uspostavljena prva radiotelefonska veza s Brazilom. Osim što je bila skupa i nepouzdana, i što se kroz slušalicu čuo doista veoma slabašan glas, ovakva veza je u imaginaciji ljudi sugerirala uspostavu kontakta između dotad međusobno najudaljenijih ljudi na svijetu. Nijedno kasnije uzbuđenje pred čudima modernizacije nije usporedivo s tim čudom.

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Veliki, a ovom čitatelju i najzanimljiviji dio Nižićeve knjige zapremaju "Povijesni podaci o poštama, brzojavima i telefonima". Tu sam, recimo, naišao na jedan od najuzbudljivijih podataka o svojim mjestima i gradovima: prvi poštanski ured u Drveniku kod Makarske, onom Drveniku u kojem sam proveo prvih sedam godina života i završio prvi razred osnovne škole, otvoren je 17. kolovoza 1868. godine! Potom je nepoznate godine bio zatvoren, pa ponovo otvoren 1896. Godine 1933. u Drveniku nije bilo telefonskih pretplatnika, a nema ih ni 1941. Postoji, međutim, telefonska govornica, priključena na mjesnu telefonsku centralu, koja je tada, te godine, sudjelovala u međunarodnom prometu s Argentinom, Belgijom, Cejlonom, Čehoslovačkom, Čileom, Danskom, El-Salvadorom, Filipinima, Slobodnim gradom Danzingom, Dominikanom, Hondurasom, Egiptom, Engleskom, Estonijom, Francuskom, Gibraltarom, Islandom, Kenijom, Njemačkom, Palestinom, Paragvajem, Puerto Ricom, Sarskim područjem, Sijamom, Švicarskom, Švedskom, Turskom, Vojvodstvom Luksemburg, Ugarskom, Urugvajem, Litvanijom, i Sovjetskim Savezom (samo s Moskvom).

Eto, samo ovih nekoliko podataka bi nekom današnjem romanopiscu ili romansijerki iz današnjeg Drvenika bili dovoljni da započne roman o svom mjestu. Ili roman o sjećanjima jedne drveničke telefonske govornice…
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Miljenko Jergović showbiz

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