FOTO Nestvarno moćna Jelena Rozga priredila je noć koja će se dugo prepričavati! Evo detalja s druge večeri festivala
Druga večer Melodija Jadrana ostat će dugo upamćena kao jedan od najupečatljivijih glazbenih trenutaka festivala. U jedinstvenom, gotovo scenski monumentalnom ambijentu Galerije Meštrović u Splitu, održan je koncert jedne od najpoznatijih hrvatskih glazbenih zvijezda, Splićanke Jelene Rozge.
Rozga je i ovoga puta potvrdila zašto već godinama uživa status jedne od najprepoznatljivijih domaćih pop izvođačica. Svojim snažnim, prepoznatljivim vokalom i energijom koja ne jenjava, bez poteškoća je osvojila publiku koja je ispunila prostor do posljednjeg mjesta.
Uz pratnju vrhunskih glazbenika te u posebno osmišljenim orkestralnim aranžmanima, publiku je provela kroz presjek svoje bogate karijere. Repertoar je obuhvatio sve, od ritmičnih pop uspješnica koje su obilježile njezine početke, pa sve do emotivnih balada koje su tijekom godina postale dio kolektivnog glazbenog sjećanja publike.
Atmosfera u Galeriji Meštrović bila je spoj intime i spektakla, a svaka izvedba pratila se s posebnom pažnjom i emocijom. Publika je u više navrata nagrađivala pjevačicu dugotrajnim pljeskom, potvrđujući koliko su njezine pjesme i dalje snažno prisutne i voljene. U nastavku galerije pogledajte tko je sve od poznatih lica i brojnih obožavatelja stigao na koncert, kao i kako je Jelena Rozga izgledala u večeri koja će se, bez sumnje, još dugo prepričavati.