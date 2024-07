Kći slavnog rokera odrastala je ne znajući da joj je on otac, shvatila je tek kad je vidjela koliko su slični

Pjevačica i glumica Liv Tyler danas slavi 47. rođendan. Kći je pjevača rock benda Aerosmith, Stevena Tylera i bivšeg modela i glazbenice Bebe Buell. Svjetsku slavu postigla je ulogama u filmovima "Armageddon" i trilogiji "Gospodar prstenova". Majka joj je dala ime po norveškoj glumici Liv Ullmann, nakon što je vidjela Ullmann na naslovnici izdanja TV vodiča od 5. ožujka 1977.

Od 1972. do 1979. Buell je živjela s rock glazbenikom Toddom Rundgrenom. Godine 1976. Buell je ostala trudna u kratkoj vezi sa Stevenom Tylerom. Rodila je 1. srpnja 1977., dajući kćeri ime Liv Rundgren i tvrdeći da je Todd Rundgren biološki otac jer je Tyler bio usred svojih dobro dokumentiranih ekscesa s drogom. Liv je za People Magazine 1992. rekla:

"Todd moj duhovni otac. Volim ga". Do tada su Rundgren i Buell prekinuli svoju romantičnu vezu, ali Rundgren je unatoč tome potpisao rodni list i ponašao se kao Livin otac i plaćao njezino obrazovanje.

U dobi od 10 ili 11 godina Liv je upoznala Stevena Tylera i posumnjala da joj je on otac kada je primijetila sličnost između njega i sebe. Kad je pitala majku, tajna je otkrivena. Istina o Tylerovom očinstvu nije postala javna sve do 1991., kada je promijenila svoje prezime iz Rundgren u Tyler, ali je Rundgren zadržala kao srednje ime. Otkako su saznali istinu o njezinu očinstvu, Liv i Steven razvili su blizak odnos. Također su surađivali profesionalno, jednom kad se pojavila u Aerosmithovom spotu za pjesmu "Crazy" 1993., a drugi put kad su Aerosmith izvodili pjesme u filmu Armageddon (1998.), u kojem je Liv glumila. Tyler održava blizak odnos s Rundgrenom. "Tako sam mu zahvalna, imam toliko ljubavi prema njemu. Znate, kad me grli osjećam se kao da mi je tata. A on je vrlo zaštitnički nastrojen i jak."

GALERIJA: Zovu je najtetoviranijom ženom u Britaniji, a ovako je izgledala prije ukrasa

Tyler je svoj prvi posao modela dobila s 14 godina uz pomoć Pauline Porizkove, koja je snimila njezine fotografije koje su završile u časopisu Interview. Zatim je glumila u televizijskim reklamama. Dosadila joj je manekenska karijera manje od godinu dana nakon što je započela i odlučila se baviti glumom, iako nikada nije uzimala satove glume. Tyler je prvi put postala poznata televizijskoj publici kada je glumila uz Aliciu Silverstone u glazbenom spotu za pjesmu Aerosmitha iz 1993. "Crazy".

Kad su je upitali o mladosti, Tyler je rekla: "Što se mene tiče, nisam imala puno djetinjstva u svojim tinejdžerskim godinama jer sam radila od svoje 14. Ali to me također držalo podalje od nevolja. Kad su se svi drogirali i tulumarili kao ludi, radila sam na filmu u Toskani ... Zabavljala sam se, naravno, ali nije mi žao kako je prošao moj život.

Liv je debitirala u filmu "Silent Fall" 1994., gdje je glumila stariju sestru dječaka s autizmom. Godine 1995. glumila je u komediji-drami "Empire Records". Ubrzo nakon toga dobila je sporednu ulogu u drami "Heavy" Jamesa Mangolda iz 1995.

Njena revolucionarna uloga bila je u umjetničkom filmu "Stealing Beauty" (1996.), u kojem je glumila Lucy Harmon, nevinu, romantičnu tinejdžericu koja putuje u Toskanu u Italiji s namjerom da izgubi nevinost. Film je općenito dobio mješovite kritike, no Livinu izvedbu kritičari su pozitivno ocijenili. Film je režirao Bernardo Bertolucci, koji je odabrao Tyler za ulogu nakon susreta s nizom mladih djevojaka u Los Angelesu, uključujući njenu kolegicu iz glazbenog spota Aliciju Silverstone.

Najveći uspjeh ipak ostvarila je u "Armageddonu", gdje je glumila djevojku Bena Afflecka, a zatim i u trilogiji "Gospdar prstenova" kao Arwen.

VEZANI ČLANCI:

Tyler je bila u vezi s njezinim kolegom iz filma "Inventing the Abbotts" Joaquinom Phoenixom od 1995. do 1998. Godine 1998. počela je izlaziti s britanskim glazbenikom Roystonom Langdonom iz benda Spacehog. Zaručili su se u veljači 2001. i vjenčali na Barbadosu 25. ožujka 2003. U prosincu 2004. rodila je sina Mila Williama. Dana 8. svibnja 2008. potvrdili su preko zastupnika da se rastaju.

Godine 2014. Tyler je upoznala britanskog menadžera Davida Gardnera. Zaručili su se u srpnju 2015., ali je par raskinuo zaruke u ožujku 2021. Imaju dvoje djece: sina Sailora Genea rođenog u veljači 2015. i kćer Lulu Rose rođenu u srpnju 2016.

VIDEO: Jelena Rozga nastupila u susjednoj zemlji