Ana iz 'Braka na prvu' procvjetala nakon selidbe u Norvešku, pratitelji joj poručili: 'Predivna si'

Ana Jakuš i Alen Vlahović par su koji su spojili eksperti u sociološkom eksperimentu "Brak na prvu". Par je od početka svoje komunikacije isticao da ima probleme u odnosu te se nisu slagali, a nakon toga su eksperiment odlučili i napustiti. No, i dalje su ostali aktivni na društvenim mrežama gdje dijele detalje svojih života. Može se vidjeti i kako su govorili o tome da se više ne druže,a Ana je nedavno donijela još jednu veliku životnu odluku. Naime, nakon devet godina rada otišla je iz jedne zagrebačke bolnice u kojoj je radila kao medicinska sestra. Ana je objavila fotografiju s kolegama na kojoj drži papir na kojem piše: 'Odlazim'. Nakon toga je otkrila i da odlazi u inozemstvo te da joj je to bila velika želja. Ana je otkrila da odlazi u Norvešku, a na Instagramu je pokazala da je polagala neke on-line ispite. Norveški jezik i sama je ranije učila. Nakon cijele pripreme, otkrila je i nekoliko detalja o svom životu u Norveškoj. Naime, medicinska sestra se preselila prije nekoliko dana, a prije nego krene raditi želi bolje upoznati grad u koji je došla i naučiti se snalaziti. No, kaže, prvi joj je dojam o svemu odličan. Progovorila je za RTL.hr i o rastanku od bližnjih.

- Rastanak je za mene bio težak, vjerujem i za njih. Nedostaju mi od momenta kad sam otišla i tako će i biti do ponovnog susreta? Čujemo se stalno, šaljemo slike - rekla je te otkrila da počinje raditi sljedeći tjedan. Otkrila je i da se preselila s kolegicom s kojom i živi te radi na istom mjestu te da smatra Norvežane zgodnima.

Nakon toga otkrila je i kako su prošli prvi dani. Ispričala je da je imala vremena i za plažu, a na Instagramu je podijelila fotografije i pokazala da se okupala u Norveškom moru. Podijelila je i fotografije s prijateljicom sa slavlja nacionalnog dana koji se slavio diljem zemlje.

Ana se nakon toga nastavlja javljati iz Norveške te tako pokazivati koliko joj život ondje godi. Prije nekoliko dana podijelila je selfie i u opis je stavila samo emotikon crnog srca. "Zgodna", poručila joj je Tina iz 'Braka na prvu'. "Proljepšala se baš djevojka", "Najzgodnija i prirodna. Radi nje sam čak znao pogledati emisiju", "Sve zgodnija", "Prekrasna", "Predivna", komentirali su Anini pratitelji.

Podsjetimo, Ana i Alen bili su treći par u showu koji je izgovorio sudbonosno "da". Alen je na vjenčanju bio nervozan čekajući Anu, no najbitnije mu je bilo da su mama, prijatelji i obitelj uz njega. Ana je bila nervozna, ali joj se mladoženja svidio na prvu. – Vidim da je visok, crn, huh! Onda mi se okrenuo i nasmijao – komentirala je Ana tada, no Alen nije imao tako pozitivne komentare. – Šok, šok, definitivno šok i samo šok – komentirao je Alen nakon što je vidio Anu. – Nekako uvijek jedno zamišljamo, a drugo nam se ostvari – dodao je. Ana je priznala Alenu kako je dosta nervozna, a on njoj kako nije te da mu je sve ravno. ''Diši duboko'', rekao je Alen Ani.

– Vidim da je i on nervozan, iako nije to priznao. Očekivala sam da će on započeti razgovor jer mislim da je otvoreniji od mene. Nekako sam njegovu inicijativu čekala – rekla je Ana na vjenčanju, a njihovi problem počeli su već tijekom prve bračne noći i razgovora. Nisu se slagali tijekom cijelog puta, iako su pokušavali, a na kraju su odlučili i otići. No, ni to nije proteklo mirno. Alen je iznio svoje mišljenje o njihovo odnosu. - Shvatio sam da me kod Ane ne odbija samo izgled. To konstantno kolutanje očima koje je meni nekulturno... - rekao je Alen na posljednjoj ceremoniji dok je Ana isticala da seprijavio u show samo kako bi sebe promovirao.

