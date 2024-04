Kakav potez! Nova TV je baš uoči serije na RTL-u emitirala istoimeni film o glazbeniku iz bivše Jugoslavije

Hrvatska pleše Rim Tim Tagi Dim // HRT - pet ruža

Eurosong, a samim time i naša Dora, često su na meti kritika zbog ovih ili onih razloga. S obzirom na niz loših rezultata tijekom godina i očitu nemogućnost da se pogodi ukus europske publike, nemali se broj puta postavilo pitanje o smislu sudjelovanja na tom glazbenom festivalu. Ipak, u trenucima poput ovog, kada cijela Hrvatska navija za Baby Lasagnu, koji idućeg tjedna nastupa u Malmöu, dobiva se potvrdan odgovor na to pitanje. Unatoč svim kritikama upućenim prema samom konceptu natjecanja, uistinu je lijepo vidjeti kada se nacija ujedini u podršci prema jednoj pjesmi. Odlično je to prikazano u novom sportu koji je HRT objavio na nizu svojih platformi i u nizu emisija pod nazivom "Hrvatska pleše Rim Tim Tagi Dim". U Zagrebu, Splitu, Zadru, Osijeku i Umagu snimljene su impresivne scene plesača, a u spot su dodatne scene i iz drugih dijelova Hrvatske pa su tako u već svima dobro poznatom ritmu zaplesali i pripadnici policije, vatrogasaca, Hrvatske pošte… Uistinu lijepa inicijativa čiji je završni produkt mami osmijeh na lice dok se gleda!

Zadnjih je godina nekoliko pjevača uspjelo mobilizirati Hrvatsku da navija za naše pjesme pa se nakon godina slabog interesa ponovno probudio navijački duh kada je o Eurosongu riječ, no nikome još od 90-ih to nije pošlo za rukom ovako kako je to uspjelo Baby Lasagni, a posebice s obzirom na rezultate na kladionicama. I zato, dok ovo natjecanje u ljudima budi ovakvu euforiju, može se zaključiti da itekako ima smisla.

Knjaz kod Vatrenih // HRT 1 - tri ruže

Ništa ipak toliku euforiju ne može izazvati poput nogometa pa se tako uoči Europskog prvenstva na Prvom programu HRT-a počela emitirati druga sezona dokumentarnog serijala o Vatrenima, čiji je autor Robert Knjaz. U svakoj od epizoda emisije prigodnog naziva "Knjaz kod Vatrenih", ovaj televizijski veteran donosi priču o jednom od naših reprezentativaca, kojeg posjećuje u gradu gdje trenutno živi. Već je prošla sezona emitirana 2022. godine bila pun pogodak, prvenstveno zbog opuštenog razgovora Knjaza s igračima, a istim je putem nastavila i ova. Zvijezda prve epizode nove sezone bio je Bruno Petković, koji je pričao o svojim najvećim nogometnim uspjesima, reprezentaciji, ali i omiljenoj hrani, srednjoj školi te previjanju djece. Odlična kombinacija nogometnog, odnosno profesionalnog, ali i privatnog, što je u konačnici toliko zanimljivo da zainteresirati može ne samo nogometne fanove, već i ostale gledatelje.

20 godina RTL-a // RTL - četiri ruže

Euforično je ovih dana i na RTL-u koji slavi svoju 20. obljetnicu. S emitiranjem je program počeo, naime, 30. travnja 2004. godine, a slavljenička je atmosfera u zraku već neko vrijeme. Veoma je simpatičan prilog s proslave objavio RTL koji je okupio mnoge zvijezde koje su u zadnja dva desetljeća obilježile rad ove televizije. Podijelili su svoja sjećanja, anegdote, ali i omiljene RTL-ove formate. U isto vrijeme slavljenički, ali opušteno i zabavno!

Toma // Nova TV - jedna ruža

Veliki novitet koji miriše na hit najavio je također RTL koji od ovog tjedna kreće s emitiranjem serije "Toma". Nakon filma iz 2021. godine koji je osvojio srca gledatelja brojnih država, sada stiže i serija čiji su autori Dragan Bjelogrlić i Zoran Lisinac, a govori o popularnom glazbeniku iz bivše Jugoslavije, koji je preminuo 1991. godine. Dobar je tu potez povukla Nova TV, koja je baš uoči serije na RTL-u emitirala istoimeni film, što su mnogi gledatelji pozdravili kako bi mogli "ponoviti gradivo" prije emitiranja serije. Neobično je vidjeti ovakvu sinkronizaciju među konkurentskim programima, no iz ove su vjerojatno svi akteri profitirali, s obzirom na to da je Nova TV iskoristila emitiranje serije, za RTL je to dobar uvod u prvu epizodu, a i gledatelji su zadovoljni kvalitetnim sadržajem.

