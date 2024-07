Ivana Paradžiković sumnjala je kako ima melanom, sada je objavila rezultate nalaza

NAKON 14 GODINA

Andrea Šušnjara progovorila o odlasku iz Magazina, ali i odnosu s Huljićem: 'Sam Bog mi ga je poslao u život'

Da nije bilo Tončija, ne bih danas bila ovdje. Pomogao mi je u životu i u karijeri više nego što on misli i zna da jest. Doživotno sam mu dužna i zahvalna jer mi je dao priliku. Bila sam djevojčica u teškoj situaciji i on mi je pomogao. lako me nije poznavao, ponašao se prema meni kao da sam njegovo dijete, rekla je Šušnjara