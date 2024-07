Pogledajte kako danas izgleda 'Otimačica': Ima 50 godina, a njen tata obožava Kolindu Grabar-Kitarović

Venezuelanska glumica hrvatskih korijena, Gabriela Spanic (50) na Instagram profilu objavila je fotografiju na kojoj pozira u uskoj haljini koja je istaknula njezine obline, bujni dekolte, ali i jako tanak struk. Gabriela je na glavi imala crnu periku, a lijepa glumica ne taji da se podvrgla estetskim korekcijama, pa je tako otkrila da je na zahvate otišla jer je nakon nastupa u meksičkoj verziji showa 'Ples sa zvijezdama' izgubila kilograme, te je kazala da su joj 'trbuh, leđa i noge izgledali ''mlohavo'''.

Podsjetimo, Gabrielu publika najviše pamti po ulozi u telenoveli "Otimačica", koja se prikazivala tijekom 90-ih kada je glumica bila na vrhuncu slave. U to vrijeme bila je u posjetu Hrvatskoj i nije skrivala ponos što ima hrvatske korijene, no od tada glumica je neprepoznatljiva, a fanovi su uvjereni da je to zbog mnogobrojnih estetskih operacija.

VEZANI ČLANCI:

Inače, Gabrielina majka je iz Venezuele, a otac joj je s roditeljima emigrirao iz Hrvatske u Venezuelu, 1947. godine. U Hrvatskoj ima rođake u Šibeniku, a našu je zemlju posjetila prije nekoliko godina. - Povijest moje obitelji zaista je zanimljiva. Djed Antun podrijetlom je iz Zagreba, a baka Jelica s otoka Kaprija kod Šibenika. Emigrirali su u Venezuelu 1947., nakon Drugog svjetskog rata, i dobili mog oca Kazimira. Nažalost, više nisu s nama, djed je umro dva dana prije mog i sestrina rođenja. Njegova ljubavna priča s bakom Elenom, kako smo je zvali, bila je snažna inspiracija za nas unuke. Baka nam je pričala o Hrvatskoj i njezine uspomene nikad neće nestati iz mog srca - kaže glumica čiji otac i stric održavaju veze s rodbinom u Šibeniku, budući da dobro pričaju hrvatski, za razliku od nje koja zna samo reći "sve je dobro" i "Laku noć".

GALERIJA Pogledajte kako su izgledale posljednje godine života Brende iz 'Beverly Hillsa'

- Boraviti u Hrvatskoj bilo je čarobno iskustvo. Nisam mogla vjerovati kolika je gužva vladala na ulici zbog mene, plašila sam se da se netko ne ozlijedi. U sjećanju mi je ostao posjet jednom domu za nezbrinutu djecu. Tada su me toliko ponijele emocije da sam poželjela posvojiti dijete. Kad su hrvatski nogometaši prošle godine u Rusiji pobijedili Argentinu, mnoge su rastužili, ali ne i mene - kazala je glumica za Slobodnu Dalmaciju i dodala da njen otac obožava bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. - Prelijepa je, guapa, muy guapa - kazala je glumica 2019. godine kada je posjetila Hrvatsku.

VIDEO Preminula je Shannen Doherty, glumica (53) najpoznatija po ulozi u seriji Beverly Hills 90210