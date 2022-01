Ivana Paradžiković prisjetila se nemilog događaja: Nokautirao me šakom u facu

Poklon koji je dobila na snimanju novinarku i voditeljicu Ivanu Paradžiković podsjetio je na jednu situaciju od prije 20 godina i ispričala je o čemu se radi u svojoj novoj objavi na Instagramu.

- Zanimljivo kako neki ljudi ostave trag u tuđim životima, a da toga nisu ni svjesni.Ja se recimo dosta često sjetim tipa koji me, dok sam branila tadašnjeg dečka nokautirao šakom u facu. Potres mozga i prekinut korijen zuba. svakih par godina odem čudotvorcu @cekicdean on nalije hidrogen u jedinicu i voila. Crtica iz uzbudljivog života studentice Paradžiković ostane samo u sjećanju, a ne i na osmijehu. p.s. jučer sam na snimanju od kolege fotografa na dar dobila ovu genijalnu fotografiju koja me podsjetila na tu epizodu. Pitam se: sjeti li se jedan od tih gorila kak je na Jarunu 2001. bio baš pravi frajer? - prisjetila se Ivana opasne situacije u kojoj se našla. Pratitelji novinarke koja je nakon odlaska s Nove TV i iz emisije Provjereno dobila angažman na UNA TV-u dali su joj podršku u komentarima i dive se njezinoj hrabrosti.

- Ivana bravo pokazala si hrabrost prema frajerima koji misle da su glavni. Slabići su oni koji podignu ruke na žene! Ivana,ti si pokazala da si heroina svog života, a ne žrtva. Hrabro naprijed draga imenjakinjo i ostani uvijek heroina u svom životu u kojem si do sad bezbroj puta i pokazala...Ti si vrh vrhova! Gorila je lijep naziv za takvog debilna. Stari ljudi kažu da za svakog bika ima štrika. A ti si oduvijek bila i ostala hrabra žena, s obje noge čvrsto stoji na zemlji. I uvijek nasmijana i lijepa. Ti si veći frajer od većine ''frajera'' 🤩 Samo jako carice - napisali su joj.

