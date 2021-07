Ispod kipa princeze Diane ugravirani su posebni stihovi, evo koje je njihovo značenje

Na 60. rođendan princeze Diane, 1. srpnja, u vrtu Kensingtonske palače njezini sinovi prinčevi Harry i William otkrili su njezin kip. Nitko drugi osim prinčeva iz kraljevske obitelji nije bio prisutan, a dvojica posvađanih sinova su nakratko sklopili primirje kako bi zajedno s Dianinim bratom grofom Spencerom i njezinim sestrama Sarah McCorquodale i Jane Fellowes odali počast princezi srca koja je tragično preminula u prometnoj nesreći u Parizu prije 24 godine.

Spomenik je napravio kipar Ian Rank-Broadley, ispod spomenika ugravirani su simbolični stihovi.

"Ovo je mjerilo vrijednosti žene kao žene, nevezano za njeno rođenje. Nije važno gdje je boravila, nego je li imala srce i kako je odigrala ulogu koju joj je Bog namijenio", piše ispod kipa.

Stihovi su to pjesme The Measure of a Man, koja je bila dio memorijala za pokojnu Dianu 2007. godine, a oni se inače čitaju po sprovodima u čast sjećanja na osobu koja je umrla.

Prilikom otkrivanja statue, prinčevi William i Harry dali su zajedničku izjavu u kojoj su rekli: "Danas, na dan koji bi bio 60. rođendan naše majke, sjećamo se njezine ljubavi, snage i karaktera, osobina koje su je učinile snagom dobra u čitavom svijetu, kojima je na bolje promijenila nebrojene živote. Svaki dan želimo da je još uvijek s nama i nadamo se da će ovaj kip zauvijek biti viđen kao simbol njezina života i naslijeđa".

