Irena Pecotić nakon suprugove prevare ima podršku prijatelja: Bejbi vodim te u London

Irena Pecotić, supruga glazbenika Marka Pecotića koji je nedavno otkrio kako se razvode jer je on pronašao novu ljubav, polako kreće dalje i sudeći po objavama na Instagramu ima veliku podršku svojih prijatelja. U objavi na Instagram storyju podijelila je tako objavu svoje prijateljice koja je najavila da Irenu vodi na putovanje.

- Bejbi vodim te u London - piše u Instagram storyju koji je Irena podijelila od prijateljice. Za razliku od svog uskoro bivšeg supruga i njegove nove ljubavi Silvije Dvornik koji su ugasili svoje Instagram profile, Irena je i dalje aktivna na ovoj društvenoj mreži na kojoj se nedavno i svima zahvalila na podršci. O cijeloj situaciji još uvijek nije spremna govoriti u javnosti i nedavno je za Slobodnu Dalmaciju odgovorila kratko kako još sabire dojmove. Marko i Irena su bili u braku od 2006. godine i imaju dva sina.

Foto: Instagram

- Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno. - izjavio je Pecotić kada je potvrdio da su glasine o razvodu istinite. Nakon toga povukao se iz javnosti i zadnji put je snimljen prije nekoliko dana U omišu gdje se održavao šesti po redu omiški polumaraton.

