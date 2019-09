Iako mu je ovo prva uloga u životu, zgodnom manekenu već prilaze brojne obožavateljice

Petar Puškarić, zgodni maneken i glumac, vraća se ulozi Karla u drugoj sezoni popularne seriji "Na granici".

- Ovo mi je bila prva uloga u životu i ja sam to doživljavao kao odlazak na posao te se trudio biti što bolji. Prije emitiranja serije nisam uopće razmišljao o tome kako će publika prihvatiti seriju. Naravno da sam priželjkivao seriji uspjeh i prihvaćanje publike, ali tolikom uspjehu se nitko na setu nije nadao - rekao je Petar za Showbuzz.

Foto: Nova TV

Priznaje i da već ima obožavateljice, što mu svakako laska.

- Moramo znati da Hrvatska nije Amerika i tu nema baš takvog celebrity ludila, ljudi priđu i pohvale seriju, požele koju riječ izmjeniti s vama, poslikati se i pozdraviti - primjećuje Petar.

- Drago mi je što je uloga Karla bila moja prva uloga u životu. Karlo je zgodan, simpatičan, pristojan, pristupačan i dobroćudan lik te mi je drago što ga je publika prihvatila. Prepoznaju me ljudi na ulici, pa mi tako znaju prići i obožavatelji i obožavateljice. Laska mi to jer mi je drago što se Karlo ljudima svidio i što me poistovjećuju s njime - priznao je glumac koji i sam smatra da mu je lik veoma blizak.

- Karlo je jako sličan meni. Ja sam isto kao on jako druželjubiv, jako privržen svojim prijateljima, volim zabavu, druženja i nogomet. Obojica imamo pozitivan stav prema životu i svima želimo dobro - ispričao je mladi Puškarić.

Foto: Nova TV

Njegova prva uloga donijela mu je i nova prijateljstva. Najviše se zbližio s glumcem Mirkom Ilibašićem, koji glumi Dadu.

- S njime se čujem redovito, družimo se i nakon završetka snimanja te sam mu čak bio i barjaktar na nedavnom vjenčanju. Uz njega sam u kontaktu ostao sa svojim profesorom Asimom Ugljenom, Dinom Rogićem, Markom Braićem, Sarom Mosar te Žarkom Radićem - ispričao je za Showbuzz. S obzirom na to da je još nov u ovom poslu, dobio je i različite savjete, no posebno ističe jedan.

- Najkorisniji savjet dobio sam od gospodina Žarka, koji mi je rekao da gluma dolazi iznutra, da se samo prepustim i postavim u zadanu situaciju te ću tako bolje i prirodnije odglumiti emociju - rekao je Petar.