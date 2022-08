Iako je grad u kojem se proizvede najviše smeća, New York je zbog svojih modernih rješenja najuspješniji u recikliranju

New York. Grad različitih kultura, noćnog života, mode, nepresušan izvor inspiracije. Grad snova i grad koji nikada ne spava. Nazivaju ga i Velika jabuka, centar svijeta, Gotham…, a New York je apsolutni rekorder u multikulturalnosti i prvi na svijetu po broju jezika koji se u njemu priča. Mnogi ga smatraju najposebnijim gradom na svijetu, a upravo je ovaj ''centar svijeta'' treći grad koji ćemo predstaviti u ovom ljetnom serijalu Ekrana kako bi se pokazali primjeri urbanog uređenja koje uvelike pridonosi boljim uvjetima za život građana. Nakon susjedstva i Beča koji iz godine u godinu svojim modernim dizajnom, ekološkim rješenjima i brojnim inovacijama može poslužiti kao pravi primjer i uzor ostalim gradovima te dalekog Singapura koji slovi za grad budućnosti selimo se na Zapad kako bismo otkrili što je to tako posebno, moderno i urbano u Velikoj jabuci.