Glumica Tanja Ribič o borbi njezine majke s koronavirusom: Agonija je trajala šest tjedana

Slovenska glumica Tanja Ribič proživljavala je prvu dramu kada je saznala da je njezina 81-godišnja majka, koja je smještena u staračkom domu, pozitivna na koronavirus. U tom trenutku glumica i supruga glumca Branka Đurića Đure bila je u Engleskoj zbog posla, a kada se vratila nije smjela kod mame u posjet.

- Preminuli su korisnici staračkog doma koji su bili u teškom zdravstvenom stanju. Moja mama spada u rizičnu kategoriju, bojala sam se da to neće dobro podnijeti. Kada sam saznala da je pozitivna na koronavirus, bila sam u Engleskoj zbog poslovnih obaveza. Kad sam se vratila, nismo mogle biti zajedno, ja se nisam mogla testirati, bila je to prava drama. Nisam mogla spavati, agonija je trajala šest tjedana, bilo me je strah loših vijesti - ispričala je Ribič za Klix.ba.

Njezina mama nije znala da ima koronavirus jer su Tanja i zaposlenici doma zaključili kako je zbog njezinog psihičkog zdravlja, koje je isto važno za oporavak u ovakvim situacijama, bolje da ne zna kako se radi o koroni. Mama joj se četiri puta testirala na koronu i tek je peti test pokazao da je negativna.

- Moja mama je srčani bolesnik, imala je moždani udar, a ipak nije imala teške tegobe zbog korone. Preventivno sam joj davala homeopatske lijekove za dizanje imuniteta i D vitamin, jer je ustanovljeno da je D vitamin kod korone jako bitan. - ispričala je glumica. Dodala je kako su duhovna hrana i priroda spas u ovakvim vremenima te je po njoj zatvaranje u kuću i gledanje televizije ravno samouništenju.