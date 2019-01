Hana o atmosferi u realityju: Kad bi malo popili bilo je svega

Hana Rodić odlučila je iskoristiti popularnost koju joj je donio reality show “Gospodin Savršeni” i pokrenula je svoj YouTube kanal na kojem je objavila i prvi video.

U videu modna dizajnerica iz Zagreba otkriva kako joj je bilo u, kako je doživjela Gospodina Savršenog –ali i kakve su bile druge natjecateljice.

– Moj me prijatelj nagovorio da se prijavim. Morala sam proći casting na kojem su se birale najzanimljivije kandidatkinje. Bila sam toliko sigurna da sam prošla i bila sam uvjerena u samu sebe. Mali problem bio je taj što sam ja imala 21 godinu, a Goran je imao 38 za vrijeme snimanja showa i bila je to malo velika razlika jer su ostale kandidatkinje bile starije. Ali prošla sam. Htjela sam iskusiti nešto novo, reality je posebna priča i opet bih se prijavila – kaže u prvom videu Hana.

U show je ušla zadnja i priznaje da je bila izbezumljena.

– Cure su me lijepo dočekale, neke su mi se svidjele više, neke manje. A Goran kao Goran, bio je malo zbunjen i smotan, ali bio mi je jako zgodan – priznala je Hana.

Ne skriva da joj se Goran brzo svidio i, iako je bila dobro upoznata s cijelim konceptom showa “Gospodin Savršeni”, teško joj je palo kad je Goran izlazio s drugim djevojkama.

– Znala sam cijeli koncept emisije, ali drukčije je kad gledaš to na televiziji i kad to doživljavaš. Nije ti svejedno kad drugu curu pozove van. To je bila najgora stvar – priznala je. Dodala je da su se djevojke “klale” ispred i iza kamere.

– Nitko se nije potukao, ali kad bi malo popile, bilo je svega. Mene je jednu noć jedna osoba iz kuće dovela do ludila, a tu večer bilo je i šampanjca i malo sam pukla. Inače ne pijem alkohol i to je bilo više zbog emisije jer nisam imala kamo pobjeći, a bila sam okružena ljudima koji mi idu na živce i zato sam tu i tamo znala popiti – prisjetila se Hana.

Goran je u finalu za svoju odabranicu izabrao Ivu, a ne Hanu i gledateljima je i dalje enigma zašto je nakon finala promijenio mišljenje i ipak odabrao Hanu.

– Pravu istinu o tome zašto je Goran najprije izabrao Ivu znamo Goran i ja. To je komplicirana priča i preskočit ću je sada, ne želim nikoga povrijediti – rekla je Hana. Kazala je i kako joj je Goran pristupio nakon showa.

– Dva dana nakon finala Goran se meni javio preko Instagrama i napisao je da mu ne zamjerim ništa. Tako smo se počeli dopisivati pa smo se vidjeli i nastavili smo se viđati i to je moja i Goranova priča – zaključila je Hana.

Obećala je da će sljedeći video snimiti u Goranovu društvu. On je trenutačno u Njemačkoj i radi na pokretanju svoje stranice na kojoj će savjetovati kako vježbati.

