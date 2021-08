Hamed Bangoura šokiran cijenom pizze na Jadranu: 'Hrana za sirotinju, postala je za nju nedostižna'

Nekadašnji televizijski voditelj i urednik te vlasnik jedne od najuspješnijih modnih agencija Hamed Bangoura ponovno je izazvao pozornost svojim statusom na Facebooku. Naime, Hamed često komentira razne dnevno-političke teme i društvena zbivanja, a ovog puta osvrnuo se na cijene koje divljaju po Jadranu. Za oko mu je zapela cijena pizze koja stoji čak 100 kn.

"Sjećam se kada je pizza u Purgeru ili u Dvojci stajala 20 kuna, a gazde su bile prezadovoljne. Stol si čekao 30 do 60 minuta. Pizza na moru danas košta 100 kuna, a sretan je roditelj koji svojoj djeci može kupiti jednu i podijeliti je s njima. Budimo realni. Hrana za sirotinju postala je za nju nedostižna", napisao je Hamed. Nešto kasnije upotpunio je status i dodao kako je na Dnevniku Nove TV objavljen prilog o pizzi za 100 kn.

U komentarima se odmah povela rasprava njegovih pratitelja. "Onda je i 20 kuna bilo dosta love za sirotinju! Iako se ne sjećam baš 20 kn, nego više 27 do 30 kuna", napisao mu je jedan od pratitelja.

"100 kuna?! U Dubrovniku možda da, u drugim gradovima ne… živim na moru… nemojmo pretjerivati iako razumijem što se hoće reći", dodao je drugi. "Nema hrane za sirotinju; hrana je sama po sebi postala luksuz. A tek je počelo", konstatirala je jedna od pratiteljica. "Nažalost, u pravu si", odgovorio joj je Hamed.



Podsjetimo, Hamed je prošle godine proslavio čak 30 godina postojanja modne agencije Midiken, a u karijeri je puno radio i poslove vezane za glazbu, vodeći neke od najpopularnijih emisija poput “Hit Depoa”.

– “Hit Depo” bila je najdugovječnija i najutjecajnija glazbena emisija na ovim prostorima. Svoj uspjeh duguje velikom broju ljudi koji su radili na njoj. Od kamermana, urednika, novinara, redatelja, realizatora preko nas voditelja do gledatelja. Formula je bila odgovoran rad svih uz dozu opuštenosti koju su gledatelji prihvatili. S televizije smo otišli jer smo ipak bili malo prestari. Nažalost, HTV se prema jednom od svojih najvećih brendova ponio kao i u mnogo slučajeva do tada s drugim brendovima. Umjesto da ga nastavi njegovati i da nas, koji smo radili u emisiji angažiraju kao mentore nekoj novoj generaciji koja bi donijela i neke svoje nove ideje i tehnologije, oni su se odlučili za gašenje postojećeg formata i stvaranje novih. Pokazalo se to kao gubitnička formula jer nijedna glazbena emisija od tada do danas, a već je prošlo više od 15 godina, nije se ni približila “Hit Depou”. S druge strane, Danijela, Dalibor Sokolić, Zoran Pezo i neki drugi koji su radili na toj emisiji radili su na nekim drugim projektima i uspješno izgradili neke druge karijere – kaže Hamed, podsjećajući na to da glazbene emisije u svijetu, pa tako i “Hit Depo”, nikada nisu imale veliku gledanost, ali imale su utjecaj na generacije koje su ih gledale i svojom su dugotrajnošću utjecale na formiranje glazbenih ukusa generacija.

