Gradonačelnica Sarajeva pružila je podršku Severini i uputila poruku građanima Srbije

Severini Vučković pristiže podrška iz cijele regije nakon što je u nedjelju navečer zadržana na graničnom prijelazu Bajakovo i na srbijanskoj strani je bila ispitivana nakon što su je granični policajci zamolili dokumente i rekli joj da se s automobilom stane sa strane. Podršku je Severini sada dala i gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić. "Severina je još jednom pokazala hrabrost i nepokolebljivost u svojim ispravnim, jasnim i čvrstim stavovima. Pozivam sve građane Srbije i regije koji cijene istinu, pravdu i slobodu da 2025. godinu dočekaju u Sarajevu, s nama i Severinom. Zajedno možemo i moramo izgraditi društvo koje ne prihvaća nepravdu i ugnjetavanje. Dobro nam došla, Seve, i dobro nam došli dragi ljudi", napisala je Karić na svom Instagram storyju koji je na ovoj društvenoj mreži podijelila i Severina.

Nakon događaja na granici i Severina je detaljno objasnila što se dogodilo te večeri kada je krenula u Srbiju kako bi pjevala na jednoj proslavi rođendana. "Granični policajac nas je, prilikom pregleda dokumenata, zamolio da stanemo sa strane. Moja srbijanska odvjetnica zvala je odmah graničnu policiju, ali bezuspješno. Nekoliko sati smo stavljeni sa strane, sjedeći u autu. Onda sam krenula u zgradu granične policije tražeći toalet pa su mi usput rekli da se ''čekaju inspektori iz republičkog MUP-a koji putuju iz Beograda'. Shvatila sam da postaje 'ozbiljno'. Prilikom njihovog dolaska oko 22:15 sati, prvo su 45 minuta preturali vrlo detaljno naše vozilo i naše stvari u njemu, kao zadnje sitne švercere. Kao, tražili su oružje. Ja i oružje – svakako.

VEZANI ČLANCI

Pitali su me kuda idem i imam li radnu dozvolu za nastup, a potom su me odveli u zgradu policije na razgovor. Ništa sporno u autu nisu našli. Naravno. Na ispitivanju su mi bez suvišnih pojašnjenja krenuli postavljati pitanja što mislim o Srebrenici, Oluji, zašto sam podržala demonstracije protiv iskapanja litija i napisala da je to Srbija koju volim", ispričala je Severina. Dodala je kako su je ispitivali i o Jasenovcu i Tuđmanu.

"Pokušala sam im objasniti nekoliko puta da svatko ima pravo na svoje mišljenje, da je verbalni delikt ukinut s ukidanjem komunizma. I da mi je žao svih njih, da ih volim, da su Srbi pošten i dobar narod, ali da im je vlast grozna i da nikad nisam rekla da su Srbi genocidni, nego su to Vučićevi mediji izmisli, kao što izmišljaju laži godinama o svima koji se suprotstavljaju režimu", rekla je Severina i kada su joj rekli da može nastaviti putovanje prema Srbiji ona je to odbila i vratila se u Hrvatsku.

VIDEO Severina prepričala što se dogodilo na granici: 'Neću u Srbiju dok joj je diktator na vlasti'