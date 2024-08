Nives Celzijus u izazovnom zlatnom kupaćem kostimu poručuje: Ljeto još nije gotovo

Ljeto još nije gotovo, poručila je Nives Celzijus u novoj Instagram objavi u kojoj je objavila fotografiju na kojoj u moru pozira u zlatnom kupaćem kostimu i u kojem je svoje obožavatelje ostavila bez daha. Ovu fotografiju Nives u zavodljivom izdanju u samo nekoliko sati lajkalo je više od devet tisuća njezinih pratitelja koji su kao i obično bili oduševljeni ovakvim njezinim izdanjem.

Nedavno je na društvenim mrežama objavila još jednu fotku u badiću, no mnoge je zaintrigirao status koji je tada objavila uz fotku.

"Prestara, predebela, premasna, preumjetna, preprirodna, precelulitna, pregadna, preprazna...I sebi savršena!" napisala je Celzijus uz zavodljivu fotografiju. Mnogi su joj pisali da izgleda odlično te su se nizali komentari pratitelja od kojih su samo neki: 'Seks bomba', 'Najljepša', 'Prezgodna'... Nives se ranije znala obračunati s hejterima kad je u pitanju njezin izgled. Naime, jedan pratitelj je na njezinu fotku u badiću prokomentirao kako se udebljala, na što mu je ona zatvorila usta. - Moja parola je da izgledam po mojim estetskim kriterijima i u tome sam izuzetno uspješna - odbrusila je spisateljica.

Mnogi se Nives sjećaju iz braka s bivšim nogometašem i ocem njihove djece, Dinom Drpićem. Bivši supružnici danas održavaju odličan odnos, a 42-godišnja Zagrepčanka otkrila je nedavno kako je trenutno slobodna, ali i kakav bi se muškarac trebao pojaviti da se to promijeni: - Ja imam toliku listu osobina… Meni treba netko tko me ne opterećuje, evo najjednostavnije. Toliko sam zauzeta poslovnim obvezama i obitelji da moram imat partnera koji će jednostavno imati razumijevanje, i za moj posao i za moju djecu koja su mi uvijek prioritet. Kad se nađe netko takav kvalitetan onda će možda to biti to - priznala je. U razgovoru za In Magazin pričala je i o sinu i kćeri.

- Oni su sad već velika djeca, sin ima 18, kćer će uskoro 17, već su to mali ljudi. Naravno da oni iziskuju majčinstvo bez obzira na godine, brigu i imam naviku da moram doći doma, moram im skuhati, provesti s njima neko vrijeme, ne moram nego želim, ali su već dosta odrasli i odgovorni, evo i sad su sami doma jer Dino nije u Zagrebu. Sin se lijepo brine, pohvalio se da je Taishi skuhao bolonjez i da paze jedno na drugo - rekla je tada Nives.