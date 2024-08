Evo tko je supruga Faruka iz 'Lud, zbunjen, normalan': Rijetko je viđamo, a vole se više od 30 godina

Bosanskohercegovački glumac Senad Bašić, domaćoj publici najpoznatiji po ulozi Faruka Fazlinovića u seriji 'Lud, zbunjen, normalan', mnogima je jedan od omiljenih likova iz te serije. No, iako se puno toga zna o Faruku Fazlinoviću, Senad rijetko govori o svom privatnom životu. Ipak, poznato je da ovaj 62-godišnjak već tri desetljeća ljubi jednu posebnu ženu, svoju suprugu Jasnu. Senad i Jasna upoznali su se još u srednjoj školi, Tada su se zajedno vozili tramvajem na putu do škole koju su oboje pohađali. Brak su odlučili sklopiti u studentskim danima.

''Nama su se sreli pogledi, vjerojatno je supruga mene odmah vidjela, a ja sam morao pogledati vjerojatno još dva puta da bih vidio, da bih utvrdio gradivo. Muškarac je siromašan u svemu tome. Žene uvijek osvajaju muškarce. Tek nakon sedam dana se vidimo. Bila je moderna neka pjesma 'Sreo sam je u tramvaju u Sarajevu, lijepa, slatka k’o mimoza, voljela je da se voza'. Tako su krenule šale, ona se smijala. Onaj tko ne može nasmijati ženu, mislim da nema šanse kod nje'’, ispričao je Bašić za magazin Azra.

Zajedno imaju dvoje odrasle djece, sina Skendera i kćer Hanu, a imaju i unuku Enu koja živi u Njemačkoj.

''Kći i unuka su otišle u Berlin prije godinu i pol. Unuka mi je zaista nedostajala. S njom sam radio sve što nisam sa svojom djecom. Drugačije je kada imate 56 godina, onda vidite gdje ste griješili sa svojom djecom. Unuka i ja smo se samo igrali i zezali, ništa nismo pametovali, a sa svojom djecom se pametuje, ti si kao pametan, ti trebaš biti neki uzor, a zapravo ništa ne bude onako kako ti vidiš. Nitko ne zna kojim će putem. Kao što nikada nisam mogao pretpostaviti da će mi kći i unuka otići iz Bosne'', ispričao je u intervjuu prije šest godina. Senad je ranije otkrio i što misli da je tajna sretnog braka. "Pa samo nek svako uzme svoju sobu! Francuski ležaj to je najveća glupost pogotovo ako želite ostariti s nekime. Tu su Englezi mnogo pametniji, ona ima svoju sobu, on ima svoju, a kad hoće da rade one stvari kucaju jedni drugima na vrata, to je apsolutno ispravno. Pošto je kćerkina soba bila prazna, uzmem jorgan, kupim krevet i odvojim se napravim svoje odaje. Imamo dnevni boravak kad hoćemo nešto pričati, po dvije tri rečenice kad vidimo da će doći do sukoba odmah se raziđemo u svoje odaje", našalio se glumac za InMagazin.

Bašić se u posljednje vrijeme suočio s brojnim zdravstvenim problemima, a sada je ispričao detalje bolesti koja ga je zadesila 2022. godine kada je naposljetku hospitaliziran u KBC-u Zagreb. Bašić se prehladio prošlog rujna na setu filma "Bosanski lonac" ("Vampir s Miljacke") u Austriji, kada je preko noći naglo zahladilo. Nakon toga se snimanje nastavilo u Zagrebu, a kad je vidio da njegovo stanje nije dobro otišao je u bolnicu.

Glumac koji je postao popularan ulogom Kraljević Marka u Audiciji, a kasnije i kao legendarni Faruk Fazlinović bio je podvrgnut i operativnom zahvatu. Prije problema s upalom pluća, glumac je posjetio liječnika zbog promuklosti. Napravljena mu je bronhoskopija, jer su liječnici željeli otkloniti mogućnost raka pluća, i tada su mu na lijevoj glasnici otkrili leukoplakiju, takozvanu leziju usne šupljine, pa su mu savjetovali da napravi lasersku operaciju. Glasnica mu je triput operirana, a on je zbog svega strahovao da bi mogao ostati bez glasa, a samim time i oprostiti se od glume. No, srećom glas se stabilizirao.

- Imao sam terapiju koju inače primam mjesečno. Imao sam probleme, imao sam operacije, tako da, sad se vraćam. Ide to sporije, ja sam malo stariji čovjek, ali ide… Dobro je, zasad sam zadovoljan, kazao je glumac krajem srpnja prošle godine za Avaz i dodao da se sada osjeća dobro.

- Sada sam dobro, a imao sam užasnu upalu pluća. Tri dana sam snimao na kiši, završio sam u KBC-u Rebro. Moje zdravstveno stanje bilo je ugroženo, bilo je izuzetno opasno, liječnici su zaista bili divni i pomogli su mi. Sada se dobro osjećam - ispričao je za Avaz te dodao da su mu ostale posljedice.

- Kada u vas neko strpa deset litara antibiotika, naravno da to ostavi posljedice, ali sada sam spreman za rad - kaže glumac. Inače, Senadu je prošle godine preminuo otac Rušid koji je bolovao od leukemije, a tugu zbog gubitka nije krio. - Treba vremenu dati vremena. Meni je bitno da smo njegove posljednje dane proveli zajedno, što je, tu je... Neke se stvari ne mogu izbjeći. Kao što sam rekao, proživio je 87 godina, lijepih godina - kazao je i dodao kako je doživjeti takvu starost u današnje vrijeme poprilično neuobičajeno.

