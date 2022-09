Glumica na pozornici komentirala svoj 'natečeni izgled' pa počela plesati jer su joj prekinuli govor

Serija "Bijeli lotus" na ovogodišnjim Emmyjima osvojila je nagrade za najbolju mini-seriju, najbolji scenarij i najbolju režiju, kao i za najboljeg sporednog glumca i glumicu za Murraya Bartletta i Jennifer Coolidge.

Coolidge je bila odjevena u prekrasnu dugu zelenu haljinu sa zlatnim detaljima i spuštenih naramenica, a na pozornici je oduševila sve prisutne. Naime, glumica je primajući nagradu i zaplesala, a u svom humorističnom stilu komentirala je i svoj izgled.

“Vau, hvala ti, bože,” rekla je Coolidge izlazeći na pozornicu. "Kakva noć! Samo želim reći svojim kolegama nominiranima, nevjerojatno je samo biti u vašem društvu", rekla je glumica, osvrćući se po prostoriji.

A potom je u humorističnom stilu ispričala: "Samo želim reći da sam se večeras okupala u kupki od lavande neposredno prije nagrada i zbog toga sam ovako natečena u haljini i teško mi je govoriti". Izvadila je komad papira i zahvalila se svojim producentima i timu, a dok je prolazila kroz popis ljudi, čula se i glazba koja je označavala prekid njenog govora.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS Jennifer Coolidge speaks as she accepts the award for Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie for "The White Lotus" at the 74th Primetime Emmy Awards held at the Microsoft Theater in Los Angeles, U.S., September 12, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni Photo: MARIO ANZUONI/REUTERS

"Čekaj, stani, ovo se događa jednom u životu, a ja sam gotova", rekla je, tražeći dodatno vrijeme. Glumica je nastavila čitati svoj popis zahvala, ali onda se glazba promijenila, ovaj put s "Hit the Road Jack" u pozadini. Znajući da je njezin govor u tom trenutku završio, počela je plesati, prihvatila svoju nagradu i otišla s pozornice.

VIDEO>>Od ranih jutarnjih sati ljudi se okupljaju ispred Buckinghamske palače kako bi se oprostili od Kraljice