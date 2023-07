Glazbenik nakon razvoda od Tare Thaller: U dobrim smo odnosima, ali da se podržavamo, baš i nismo

Faris Pinjo (26) svoju autorsku pjesmu "Za nju" izveo je na ovogodišnjem Splitskom festivalu, a nedavno nam je priznao kako je riječ o skladbi koja je svojedobno bila presudna za ljubavnu priču njega i zagrebačke glumice Tare Thaller (25) koja je u Sarajevo došla na Akademiju. Naime, Faris je pjesmu izveo u zajedničkom društvu, a Tari se jako svidjela, no kada je nije uspjela naći na You Tubeu, nazvala ga je i pitala odakle je ta pjesma. Čuli su se i on joj je kazao da je upravo on autor skladbe koja je se toliko dojmila, a govori o mladiću koji traži iskrenu ljubav. Njihova međusobna druženja tada su prerasla u nešto više i par se zaljubio i vjenčao, a nedavno su se rastali.

- Ostali smo u dobrim odnosima, ali da se podržavamo, baš i nismo, jer malo je neprirodno u periodu kad se ljudi rastaju da budemo neka konkretna podrška, ali mislim kad se stvari malo slegnu da ona želi meni najbolje, ja želim njoj najbolje - rekao je Faris za IN Magazin nakon što je pjesmu "Za nju" sinoć izveo u Splitu. Kada nam je prije nešto manje od mjesec dana priznao da se on i Tara razvode rekao je kako su pokušali spasiti brak, ali nije im uspjelo.

– Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema, oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem – iskreno nam je rekao mladi glazbenik koji je još 2015. sudjelovao u regionalnom talent showu ''X Factor Adria'', a mentor mu je bio Tonči Huljić koji ga je svrstao u grupu 9 Control. Pinjo je tada s bendom došao do superfinala natjecanja, no sada se želi posvetiti autorskom radu i vlastitim skladbama.

