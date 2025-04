Gdje su danas sestre Barbara i Tina Šegetin? Vodile su razuzdane živote, a sada su se promijenile

Sestre Barbara i Tina Šegetin javnosti su se predstavile u rujnu 2015. sudjelovanjem u popularnom reality showu – regionalni "Big Brother". Tada su privukle veliku pozornost medija i javnosti zbog svog atraktivnog izgleda i nesvakidašnjih izjava u javnom eteru. Obje su rođene u Rijeci, a kada su ušle u popularni show, živjele su u Zagrebu. Tada su se bavile manekenstvom i modelingom. U showu je Tina započela vezu s Makedoncem Darkom Spejkom, a Barbara je zavrtjela tlo pod nogama Ervinu Mujakoviću iz BiH, koji je kao i svaki muškarac bio uporan u namjeri da je zavede, ali ga je ona odbijala.

Tina i tadašnji pobjednik Big Brothera prekinuli su u kratkom vremenu nakon završetka showa, a Riječanke su se povukle iz javnosti i u potpunosti promijenile izglede estetskim korekcijama. Starija sestra Barbara prilikom ulaska u popularni reality show priznala je da ima silikone u grudima veličine četiri i da je povećavala usne. Nakon izlaska iz showa Tina je isto napravila, očito po uzoru na sestru. Estetske korekcije im je navodno platila majka Jasenka.

Poznato je da se pet godina mlađa Tina 2017. udala za Crnogorca Racu Jovanovića, ali se nakon godinu i pol dana braka razvela. – Ne živimo zajedno tri mjeseca. Za to vrijeme predali smo papire za razvod. Nismo se razišli neprijateljski. Jednostavno se nismo poklapali karakterima i razmišljanjima, a dolazimo iz dvije različite sredine – rekla je te dodala da je ona inicirala razvod. Barbara je prekinula vezu s ocem svog sina, tenisačem Damirom Džumhurom, a s njezina profila nestale su apsolutno sve zajedničke fotografije. Ona je kratko prokomentirala situaciju u kojoj se našla.

FOTO Omiljena voditeljica Dnevnika nakon propalog braka s ruskim odvjetnikom ponovno blista

– Ne bih htjela pričati o nama i našem odnosu, želim to zadržati za sebe jer ipak imamo sina koji mi je na prvom mjestu, a Damir je njegov otac i to će zauvijek biti – kazala je za 24 sata. Sestre su i danas jako bliske, a Tina često objavljuje fotografije s nećakom Lukom, inače Barbarinim sinom. Domaći mediji navode kako su danas vlasnice beauty salona u Beogradu te su se ondje preselile.

Podsjetimo, Barbara Šegetin završila je kozmetičku školu i uvijek je imala veliku ambiciju otvoriti svoj salon. S obzirom na to da su joj roditelji akademski obrazovani, svojedobno je priznala kako su se u nju razočarali zato što nije nastavila školovanje.

U vrijeme kada je sudjelovala u kontroverznom showu govorila je da voli izlaziti, iako se ničim nije bavila. Bila je najbolja prijateljica sa starletom Sorajom Vučelić, a s kojom danas nema kontakt. Priznala je da obožava narodnu muziku i cajke te da je za nju najvažniji dobar provod, glazba i dobro piće.

FOTO Evo kako se naša prezgodna voditeljica i bivša djevojka 'zločestog dečka' mijenjala tijekom godina

Osim toga, govorila je i da su žene ljubomorne na nju i njezin izgled iako je tada imala samo 25 godina. Imala je nekoliko pirsinga i tetovaža, a na ruci ima ispisan datum rođenja njezina psa. Tina i Barbara imale su zajedničko društvo te su izlazile na ista mjesta. Pisalo se da su vrlo slične i sve što vrijedi za jednu, vrijedi i za drugu, osim što je Tina malo povučenija. No unatoč tome Tina je tada voljela ''lude'' muškarce i važno joj je bilo da odabranik njezina srca bude malo čudan. Iako su se sestre držale toga da jedna drugoj ne smiju uzeti dečka, to pravilo za ostale stvari poput odjeće, obuće i šminke – ne vrijedi. U vrijeme regionalnog Big brothera dijelile su ljubav prema ukrašavanju tijela pa je tako i Tina imala piercinge na identičnim mjestima kao i starija Barbara.

VIDEO Marko Bošnjak: 'Branio sam se šestarom u školi, a roditelji su jedva prihvatili što sam gay'