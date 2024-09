Frontmen grupe Joy o radijskom poslu: 'Dugo se želim okušati u voditeljski vodama'

Frontmen grupe Joy Alen Bičević odnedavno s kolegicom Nikom Antolos, pjevačicom popularne grupe Feminnem, putem jutarnjeg showa "Happy jutro" osvaja srca slušatelja Happy FM-a. Alen ne krije da je uzbuđen radi novog izazova i da se raduje suradnji s Nikom.

Alen je iz Malog Lošinja, pjevati je počeo još kao dječak od sedam godina. Završio je glazbenu školu i školu pjevanja u Rijeci te diplomirao menadžment na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Školu pjevanja je pohađao kod profesora Voljena Grbca i Suzane Štefanić u Vocal Studiju "Maraton". Na "The Voice" se prijavio 2015. godine i očarao svojim pjevačkim sposobnostima. Pratitelji showa pamte njegove izvedbe pjesama: "Jesen u meni", "Ti si mi u krvi", "Utorak" i "Još uvijek sanjam da smo zajedno." Ušao je u polufinale pod mentorstvom Tonyja Cetinskog, kojega je i "rekreirao" u showu "Tvoje lice zvuči poznato" u kojem je ove godine sve oduševio imitacijama Massima i Tomislava Ivčića, a na kraju je i pobijedio.

- Nisam imao ni u primisli nakon prve epizode da bi to moglo ići u ovom smjeru. Kad prvi put staneš na pozornicu, obuzme te trema, obuzme te strah, uvijek si postavljaš ista pitanja: jesi li dovoljno dobar, jesi li napravio ono što si naumio. Kako je vrijeme prolazilo, vidio sam da mogu, našao sam obrazac rada koji mi odgovara i išao sam do samog kraja. Nije bilo lako - puno izazova, puno misli u glavi, nije svaka uloga zahvalna, nije svaka uloga za tebe i koji put se nađeš u situaciji da se jednostavno ne možeš "pomiriti" s likom kojeg si dobio - rekao nam je tada Alen. Nakon The Voicea je surađivao s raznim bendovima i glazbenicima, a 2016. ušao u bend. Postao je frontmen grupe Joy, benda za vjenčanja, koji žari i pali na svadbama diljem Hrvatske.

Nedavno ste počeli raditi na Happy FM-u. Kako je došlo do tog angažmana?

Već dugo se želim okušati u voditeljski vodama, i uvijek me zanimalo da li bih ja to mogao. Jedan moj kolega, također voditelj, rekao mi je da na Happy FM-u traže voditelja i DJ-a, pa sam se prijavio iz znatiželje, i uopće mi nije žao. Na Happy FM-u sam uspio spojiti ugodno s korisnim. Oduševljen sam što sam postao dio Happy FM-a i što radim s fantastičnom Nikom. Veselim se svakom jutru koje ćemo provesti zajedno s našim slušateljima, donoseći im osmijeh na lice i pozitivnu energiju.

Jeste li vježbali prije prvog odlaska u eter, kako ste se pripremali?

Prije odlaska u eter imao sam određene vježbe, i najviše me bilo strah DJ pulta. Međutim, to sam uspio svladati, i sada je ostala samo zabava.

Kako je izgledao prvi odlazak u eter, jeste li imali tremu?

U prvoj emisiji u eteru bila je ogromna trema, svi su očekivali puno, i na meni je bila velika odgovornost. Sva sreća da je uz mene bila moja kolegica Nika, koja je sve konce uspješno držala u svojim rukama, tako da ni taj prvi eter nemam u lošem sjećanju.

S kolegicom Nikom Antolos vodite jutarnju smjenu od 7 do 11. Jeste li se navikli na ranojutarnje dizanje? Poznato je da vi glazbenici više radite noću.

Inače se budim dosta rano pa mi ranojutarnje dizanje do sada nije bilo problem, ali kad pređeš 30. godinu, lagano se osjećaju ti nedostaci sna. Istina je da radimo noću, ali nekako kroz tjedan to sve uspijemo nadoknaditi.

Kako se slažete s Nikom? Jeste li se i prije družili?

S Nikom sam se kliknuo prvu, ona je zbilja pozitivna, komunikativna i duhovita cura s kojom je užitak raditi. Prije se nismo družili, upoznali se jesmo, ali i to ćemo kroz ova naša buđenje u eteru nadoknaditi.

Koja vam je najdraža prednost radija?

Na radiju ne moram biti obučen, ali mislim da postoji jedan problem - teško se zaustavljam kada krenem pričati. Nadam se da će mi Nika dati znak da trebam stati, ali to je ono što volimo, volimo priču i ne volimo dosadu. Naša misija je pružiti vam najbolje jutro bez loših vijesti. Reći ćemo vam kakvo je vrijeme, kakav je promet, i sve što trebate znati prije nego započnete svoj dan. Uz mnogo smijeha i dobre domaće glazbe, trudimo se da vaša prva jutarnja kava bude još bolja.

Kako izgleda vaša smjena, dogovarate li se svaki dan što ćete raditi?

Svaki dan su neke vijesti, neka tema. A sad ovisi kako nas preokrene - započnemo s jednim, a završimo na stotoj stvari. Uglavnom dogovorimo unaprijed, a onda kako i gdje nas osjećaj odvede.

Kakvu glazbu puštate u svojoj šihti? Nađu li se i vaše pjesme?

U našoj šihti je isključivo zabavna glazba, u pauzama znamo i jako glasno zapjevati pa nam je uvijek na pameti isključiti na vrijeme mikrofone. Između ostalih, ima tu i naših pjesama. Njih ne pjevam ja. Njih pjeva Nika, haha.

Poznato je da ste avanturist, volite i planinariti. Koji su vam još hobiji? Jeste li ovisnik o adrenalinu?

Volim adrenalin, ali nikad ne bih skočio s padobranom. Toga me užasno strah. Hobiji su mi slikanje akrilom i ponekad fotografija. Nažalost, jako rijetko nađem vrijeme za posvetiti se hobijima.

Smatrate li da ste perfekcionist?

Ne za sve. Perfekcionist sam jedino za umjetnost i jako me ljuti kad ne ispadne sve kako želim. Znam da uvijek može bolje i tome težim. Muku mučim sam sa sobom što se toga tiče, ali, kao što sam već rekao, ja ne znam dati nekome polu-proizvod kad je umjetnost u pitanju. Zato ne prodajem slike nego ih poklanjam - za svaku smatram da nije dovoljno dobra. U pjevanju je već malo drugačije. Tu sam puno više radio, pa sam i zadovoljniji time što ponudim.

Što novo pripremate s grupom Joy? Ima li gaža ovog ljeta?

Grupa Joy je unaprijed bookirana za cijelo ljeto tako da ne stignemo ni spavati kako treba. U planu nam je nova pjesma na jesen, tako da, čim se vratimo sa sezone, ulazimo u studio i pripremamo novi materijal za album.

