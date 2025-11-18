FOTO Veselje u domu chefa Stjepana Vukadina: Čestitke im ne prestaju stizati

Televizijska zvijezda, chef Stjepan Vukadin javio se na društvenim mrežama i dirljivom objavom na Instagramu proslavio šestu godišnjicu braka sa svojom suprugom Katarinom. Na crno-bijeloj fotografiji, Stjepan i Katarina zagrljeni stoje među drvećem, upravo onako kako su izgledali na dan svog vjenčanja, a ovom fotkom raznježili su brojne.

Inače, Stjepan i Katarina vjenčali su se 2019. godine, a u vrlo kratkom razdoblju postali su roditelji dvoje djece. Godine 2020. im se rodio sin Gabriel, a prošle godine 2024. dobili su kćerkicu Eli. “Oni su moje sidro i razlog zbog kojeg guram naprijed. Kad je teško, sjetim se moje obitelji, Gabriela, moje Eli i moje Kate i znam zašto se trudim. Vraćaju me na zemlju i drže me čvrsto uz stvarnost. Za mene su oni sve”, rekao je jednom prilikom.

Foto: Instagram

No, Stjepan nije samo TV-chef nego i uspješan ugostitelj. Suvlasnik je i glavni chef restorana Il Ponte u Trogiru vrlo brzo stekao reputaciju. Također je istaknut u gastro zajednici po svom pristupu. Favorizira svježe, lokalne namirnice, osobito ribu, i u svojim jelima spaja dalmatinske tradicije s modernim trendovima.

Nedavno je naš poznati chef podijelio je na Instagramu fotografiju s rođendanske proslave svoje mame. Čestitao joj je rođendan i objavio fotografiju na kojoj su njegova mama i tata s njegovom kćeri. - Mama sretan ti - napisao je uz fotografiju na Instagram storiju. U intervju koji je dao za Večernji list jednom prilikom govorio je o svojoj obitelji i od koga je naučio kuhati. – Pokojna baka naučila me što su pravi okusi, a zatim mama i stric, koji uvijek nešto kuhaju. Uz njih sam zavolio kuhinju. Nisu profesionalni kuhari, ali pripremaju ukusnu hranu. Mislim da je moje prvo jelo bila kuhana pura i da sam je kuhao uz pokojnu baku Maru – prisjetio se chef, koji je podrijetlom iz BiH, a odrastao je u Dalmaciji pa ga je ekipa Večernjaka pitala kombinira li okuse Mediterana i rodnog kraja svojih roditelja. – Mama i tata su iz Bugojna. Ja sam rođen u Splitu i cijeli svoj život živim u Dalmaciji. Uz more. Nekako se i očekuje da kuham dalmatinsko. Ne spajam BiH i Dalmaciju. Ali... dobra ideja – kaže Stjepan.

Brzo nakon završetka srednje škole u Rogoznici u Marini Frapa dobio je posao i jako brzo napredovao, a tih prvih dana u profesionalnoj kuhinji prisjeća se ovako: – Odmah po završetku srednje škole dobio sam posao, gdje sam odrađivao praksu. Prva godina bila je “vatrena”. Doslovno sam bačen u vatru, radio sam po 13-15 sati na dan. Od pripreme do radnji na više stanica u kuhinji. Ta me sezona, odnosno ta godina nekako iskovala. Dok su moji vršnjaci uživali na kupanju i u izlascima, ja sam radio po 15 sati. Drago mi je da sam odmah ubačen u vatru jer me to jednostavno ojačalo – ispričao nam je Vukadin. Prisjetio se i perioda kada je bio u sjemeništu i imao je želju postati svećenik.

- Kao mali ministrirao sam kod don Filipa u Rogoznici i puno vremena provodio u crkvi. Također, moj stric Krešimir je franjevac te od malih nogu imam usađene vjerske vrijednosti. Jedno jutro sam se probudio i poželio sam biti svećenik. Sljedeće opet ista priča. Razmišljao sam proći će, u pubertetu sam, tražim se. No nije prošlo ni nakon mjesec i pol. Kao kad se zaljubite i mislite o toj osobi cijelo vrijeme. To sam osjetio, mislim da je to bio poziv. Odlučio sam reći roditeljima, stricu, svom župniku i tako sam otišao u sjemenište – rekao nam chef. Ubrzo je ipak shvatio da to nije poziv za njega. – Nakon pola godine ipak sam shvatio da to nije ono što mi je predodređeno. Ljubav prema kuhinji je rasla i odlučio sam ipak upisati kuharsku. Pamtim riječi svog rektora Mladena: “Stipe, ne trebaš biti ni svećenik, ni biskup, ni kardinal ni papa da bi bio dobar čovjek. Ostani takav kakav jesi i nemoj izgubiti Boga u svom životu. Dobar si ti momak”. I dan-danas se vodim tim riječima... – kaže Vukadin.