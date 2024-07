FOTO Uršula Tolj fotkom u bikiniju potvrdila laskavu titulu, pogledajte vruće prizore ispred Poljuda

HRT-ova voditeljica i urednica Uršula Tolj (51) uživa u ljetnim danima, a svi i dalje pričaju o njezinoj besprijekornoj liniji i vitkom izgledu. Da su u njenom slučaju godine samo broj potvrdila je najnovijom objavom na društvenim mrežama, kojom je još jednom istaknula zavidnu figuru.

Uršula je inače velika navijačica Hajduka, što se može zaključiti po novim fotografijama. Naime, ova plavokosa novinarka prisustvovala je jučerašnjem otvaranju nove sezone njenog kluba. - Dan na Poljudu ili otvaranje nove sezone - napisala je u opisu galerije fotografija. Na prvoj slici Tolj pozira u sivom kupaćem kostimu ispred poljudske ljepotice, no u prvom planu ističu se njezine duge noge, čime je opravdala prethodno dodijeljenu titulu vlasnice 'najboljih nogu HRT-a'. Za utakmicu je pak odabrala dres s imenom Ivana Perišića i vruće traper hlačice. Društvo prije početka susreta s HB Tórshavnom pravio joj je bivši reprezentativac popularnog nadimka 'Vatreni lakat', Aljoša Asanović, a sve fotografije i videe možete pogledati na poveznici ispod.

Pratitelji su u komentarima sipali komplimente na račun izgleda atraktivne HRT-ovke: "Ti si meni zakon!", "Savršena za 10", "Kakva ljepota", "Ja bi volio da su svi Hrvati sretni i ozareni kao šta si ti kad dođeš u Split na utakmicu", "Žena ko metak dobra", "Bravo Uršula" - pisali su.

Inače rođena Riječanka, Tolj ne krije svoju ljubav prema splitskom klubu, a u prošlogodišnjem je intervjuu za Tportal otkrila otkud se ona pojavila i kako se nosi s komentarima sumještana: - Nisam imala problema s normalnim ljudima, no naravno da uvijek postoje anonimni psovači po društvenim mrežama koji očito ne shvaćaju što su to navijanje i ljubav prema nekom klubu, a što nisu. Moj je tata bio hajdukovac, uz njega sam zavoljela i nogomet i taj klub, zajedno smo navijali, gledali, raspravljali… Navijajući za Hajduk, nosim i svog tatu uvijek sa sobom u srcu. Volim Rijeku, u kojoj sam rođena, i u isto vrijeme volim Hajduk, koji je moj klub. To nikome ne bi trebalo biti problematično - poručila je.

Podsjetimo, Uršula se početkom mjeseca na društvenoj mreži Instagram pohvalila kako uživa u čarima Barcelone te je fotografijama definitivno užarila tu društvenu mrežu. Uršula je pozirala na plaži, ali i pored bazena te je priznala kako voli ljeto.

- More je uvijek bolje od bazena, ali ima nešto u tim bazenima na krovovima. Ovo mi je drugi takav, nakon Ljubljane. More je predivno i nije hladno, slične temperature kao kod nas trenutačno - poručila je voditeljica koja senzacionalno izgleda u kupaćem kostimu, a istaknula je svoju vitku i elegantnu figuru.

Voditeljicu često hvale zbog njezina isklesanog tijela te mladolikog izgleda pa je tako titulu "najboljih nogu HRT-a" potvrdila i objavom s Ibize prije nekoliko tjedana. - "Fenomenalno izgledaš, draga", "Najbolje noge", "Kako si lipa, Bože dragi", "Naj noge", "Što si zgodna", "99,9 muškaraca gledaju ti noge" - glasili su samo neki od komentara tada ispod njezine objave.

