FOTO Dominik i Helena Livaković ponovno slave: Par podijelio dosad neviđene prizore njihovog sina

Vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković i njegova supruga Helena ovog mjeseca imaju mnogo razloga za slavlje. Naime, nogometaš i dizajnerica početkom srpnja obavili su krštenje sinčića Joakima, a danas obilježavaju njegov imendan. Lijepa brineta tim je povodom na svojim društvenim mrežama objavila dosad neviđene obiteljske kadrove s Joakimovog krštenja.

Na videu objavljenom u Instagram pričama svu pažnju ukrao je maleni mezimac, dok su njegovi roditelji spremno pozirali s njim za obiteljske fotografije. Skladni par očito uživa u roditeljstvu, a u pojedinim kadrovima možemo vidjeti da se Dominik odlično snalazi u ulozi oca. Helena je pritom pokazala i ambijent u kojem je proslava održana, uz prekrasno dekoriranu slavljeničku tortu sa sinčićevim imenom i svirače na gitari. Također, ovaj važni događaj nije mogao proći bez njihovog psa Cruza. Prizore s Heleninog Instagram Storyja možete pogledati u naslovnoj galeriji.

Livaković je ranije ove godine o rođenju svog sina rekao sljedeće: - Sad kad sam dobio bebu vidim koliko je to blagoslov, stvarno ništa na kraju dana nije bitnije nego da je on dobro. Samo je to bitno. Neke stvari za koje sam mislio da su toliko važne i da je smak svijeta, nije - izjavio je u sklopu serijala 'Knjaz kod Vatrenih' voditelju Robertu Knjazu. Otkrio je i kako su sinčiću dodijelili ime: - Imali smo nekoliko imena oko kojima smo se dvojili. Onda smo ga samo jedan dan počeli zvati Joakim prije nego što se rodio i tako je ostalo. Neki su bili skeptični, ali to je normalno - tvrdi vratar turskog Fenerbahçea.

Podsjetimo, naš nogometni reprezentativac i njegova supruga početkom ovog mjeseca krstili su svog sina Joakima. Fotografije s ceremonije objavila je menadžerica vatrenih Iva Olivari koja je tako i otkrila da su Helena i Dominik za krsne kumove svog sina odabrali Dominikovog suigrača Domagoja Vidu i njegovu suprugu Ivanu. Na fotografijama možemo vidjeti sretne roditelje i kumove s malenim Joakimom.

Inače, Helena je Joakima rodila u zagrebačkoj Petrovoj bolnici u siječnju, a prije nekoliko dana objavila je fotografiju Dominika i Joakima povodom šest mjeseci dječaka. Tada je Helena objavila i fotografije s Europskog nogometnog prvenstva održanog u Njemačkoj i pokazala je kako je maleni Joakim bio na utakmicama naše nogometne reprezentacije i navijao za tatu koji je i na ovom prvenstvu odradio hvale vrijedan posao.

GALERIJA: Dominik i Helena Livaković su krstili sina, a za kumove dječaku odabrali su ovog reprezentativca i njegovu suprugu

Na Instagramu je Helena podijelila nekoliko fotografija sa stadiona na kojima je igrala naša reprezentacija i podijelila je neke dirljive trenutke s Dominikom i njihovim sinom. Prije dva mjeseca Helena Livaković je u pričama na društvenoj mreži Instagram objavila i preslatku fotografiju na kojoj ona, Dominik i sinčić poziraju uz nogometni teren, nakon utakmice na kojoj je Dominikov klub Fenerbahče pobijedio Besiktas rezultatom 2:1.

Helena i Dominik svoju su ljubavnu priču započeli 2017. godine, a vjenčali su se na ljeto pretprošle godine u njegovom rodnom Zadru. Par se vjenčao u lipnju 2022. godine u crkvi Svete Stošije u Zadru, a nakon njega slavlje se nastavilo u Falkensteiner resortu Punta skala u Petrčanima. Mladence i njihove goste zabavljali su Petar Grašo i Saša Matić, a na popisu uzvanika našla su se najveća lica naše nogometne scene kao Luka Modrić, Šime Vrsaljko, Domagoj Vida i Danijel Subašić. Mladenci su za prvi ples odabrali pjesmu Petra Graše Jel' ti reka 'ko.

