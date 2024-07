Matija Cvek objavio je prve službene fotke s prelijepom suprugom Miriam: 'Preslatki'

Glazbenik Matija Cvek na Instagramu je objavio prve službene fotografije svadbenog slavlja s Miriam Cikron koje se održalo prošlog vikenda u Zagrebu. Matija je objavio fotku na kojoj on i Miriam gledaju zaljubljeno jedno drugom u oči, te sliku na kojoj nekamo odlaze i slikana je s leđa. ''Volim te, buddy'', napisao je u opisu fotografija, te dodao emotikon srca. Supruga je na društvenoj mreži već promijenila svoje prezime u Cvek. Pratitelji su brzo krenuli komentirati fotke. ''Pa preslatki ste'', ''Čestitke od srca!'', ''Preslatki, čestitam vam'', ''Predivne fotografije'', pisali su im.

Matija je prije nekoliko dana, između ostalog, objavio je snimku prvog plesa, za koji su mladenci odabrali pjesmu "Wonderful Tonight" Erica Claptona, ali i snimku plesa na pjesmu "You To Me Are Everything", te se zahvalio Marku Mrkiću, poznatom hrvatskom plesaču i mentoru u "Plesu sa zvijezdama".

VEZANI ČLANCI:

Zatim je podijelio fotografiju na kojoj se bili i njegovi prijatelji i kolege - glazbenici Matej Mudrovčić Mudri, Alen Đuras, Ivan Huljić i Matt Grafton, te redatelj videospotova Dario Lepoglavec. Na vjenčanju je bio i Marko Kutlić je čak prekinuo niz nastupa po europskim gradovima kako bi mogao doći na prijateljevo vjenčanje.

FOTO Huljić, Kutlić, Dino Jelusić... Pogledajte koje su sve slavne 'face' stigle na vjenčanje Matije Cveka

Zagrebački pjevač nikad nije previše izlagao privatni život javnosti, ali zna se da je prošle godine prohodao s novopečenom suprugom Miriam Cikron. Krajem veljače ove godine postali su roditelji malene Lote. Ne zna se puno o Cvekovoj supruzi, osim da je završila Prehrambeno-biološki fakultet u Zagrebu i da je jedna od autorica ilustracija na Cvekovu novom albumu. Miriam se okušala i kao glumica pa se tako pojavila u spotu Divljih jagoda za pjesmu "Nemam ništa protiv". - Ona je jednostavno - jednostavna. Super je, sve razumije. Što da vam kažem, mi jednostavno ne vidimo sve te ljude oko sebe i pokušavamo što manje primjećivati stvari oko sebe - rekao je Cvek za InMagazin Nove TV ranije o Miriam. Bivši sudionik HRT-ove "A strane" da će postati otac prvi put je naslutio pratiteljima na Instagramu krajem studenog prošle godine. Podijelio je tada fotografiju na kojoj čita knjigu "Trudnoća“, a u opis je dodao "Za glupane“.

VIDEO Oženio se Matija Cvek: Zasjao u ružičastom odijelu