FOTO Naša pjevačica u zagrljaju Bena Afflecka! Otkrila je detalje susreta: 'Bilo mi je žao što sam to izgovorila'

Naša pjevačica i spisateljica Anđa Marić na svom Facebook profilu pohvalila se susretom s glumcem Benom Affleckom. Naime, Marić i Affleck nakratko su se družili 2007. godine na jednoj zabavi u Ljubljani. Bivša članica grupe Flare tadašnjem suprugu glumice Jennifer Garner poklonila je majicu s natpisom 'amater', a sada se prisjetila njihove kratke konverzacije .

"Upoznala sam ga na partiju na koji nisam bila službeno pozvana, već kao gošća jedne uzvanice. Njoj i svima to je bio big deal, a ja sam išla sretna što ću se družiti s odraslima i malo pobjeći od djece i pelena. Kada je pričao o svom Oskaru koji je dobio za film koji je napisao s frendom Mattom Damonom, Good Will Hunting, nepristojno sam se zaderala: “And it was your only Oscar!” Nisam mislila da će me čuti – jednostavno nisam razmišljala. Naravno, odmah mi je bilo žao što sam to izgovorila", započela je svoju objavu Marić, koja je naposljetku ipak dobila fotografiju s holivudskim glumcem.

"Ali, u tim godinama, prije zdravstvenog incidenta koji mi je donio duhovnu zrelost, ponašala sam se impulzivno i tako da prije svega zabavim sebe, a po mogućnosti i ljude oko mene. Kada su objavili da se možemo slikati s Benom ako stanemo u red, vidjela sam kako me, čim me ugledao, počeo dozivati: “Chicken! Chicken! Come here!” Dress code je bio crna elegancija, a ja sam tada došla u majici s natpisom Chicken, kao ponosna brand menadžerica projekta Wannabesociety. Majice koje smo prodavali bile su crne i bijele, odgovarajući na pitanje: “What do I want to be today?”

Taj dan bila sam Chicken – kokoš, bar sam se tako ponašala. Iako Sam ga prekinula dok je imao govor, dok smo se slikali, vidjela sam da mi nije zamjerio; naprotiv, činilo se da sam ga upravo tom bezobraštinom zainteresirala. Ben Affleck je te večeri u Ljubljani prije 17 godina bio ljubazan, pristojan i vrlo visok. Na slici nosim štikle od 10 cm, a bez njih imam skoro 180 cm. Crno na bijelo – lijepa uspomena. Da nisam bila u dubokom braku, a i on isto, pitala bi ga za broj telefona", ispričala je spisateljica.

Uslijedili su simpatični komentari na objavu: - "Anđo, s tobom izgleda sretnije nego s Jen", "Uvijek kulerica!", "Skoro bi mu i život spasila, ovako se morao patiti...", "Divna priča", "Ipak si ga mogla pitati broj telefona, za daljnje kokodakanje", "Koja lijepa priča i još ljepša fotkica" - pisali su prijatelji Anđi.

Podsjetimo, pjevačica i spisateljica već godinama boluje od multiple skleroze, a sa svojim pratiteljima na društvenoj mreži Instagram često dijeli svaki svoj napredak. Prije tjedan dana je objavila vijest koja je mnoge zabrinula. - Ovo je kratki film o mom oblačenju. Čak je i moj sin prekinuo snimanje jer nije htio da plačem. Frustrirana sam jer nemam inkluzivni dodatak, niti mi je priznato tjelesno oštećenje, iako imam 60% invaliditeta na nogama od 2006. godine, i 20% na rukama – što je sada još i više, jer desnu ruku gotovo više ne mogu koristiti. Ipak, mene ne žele vještačiti - napisala je te nastavila:

GALERIJA: Novi hrvatski Superstar je Karla Miklaužić

- Toliko puta sam se žalila na vještačenje koje nisu htjeli odraditi osobno, da mi sada preostaje samo tužba. Ali ni ne znam koga bih trebala tužiti – Nisam sigurna. Koliko sam se puta susrela s komentarima poput: “Gospođo, vi ne izgledate kao da vam treba pomoć.” Kao da insinuiraju da bih trebala dolaziti na razgovore s prljavom kosom i u dronjcima, kako bi moja dijagnoza izgledala “uvjerljivije" - napisala je Anđa Marić.

- Savjetovali su mi da moram izgledati onako kako to moja dijagnoza “pokazuje”, ali budući da ne izgledam tako, očito neću dobiti prava koja mi pripadaju. Znam da nisam jedina, znam da ima mnogo sličnih slučajeva, i baš zbog toga me uvijek bilo sram tražiti svoja prava. Uvijek sam mislila: “Pa ima ljudi kojima je gore.” No taj novac koji ne tražim – za prava koja mi pripadaju – neće otići onima kojima je gore nego? Evo mene, vještače me na Instagramu ili dok sjedim u nekoj fotelji na njihovom ekranu i izgledam kao da nemam nikakvo tjelesno oštećenje. Ali nakon 12 godina otkako imam dijagnozu možda je vrijeme da ostvarim neka svoja prava? Pusa bok - zaključila je spisateljica u njezinoj posljednjoj objavi na Instagramu.

VIDEO: Ivana Kekin: Gledala sam Mjenjačnicu i rekla: Ovo je tip za kojeg ću se udati