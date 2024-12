Naša poznata spisateljica objavila potresan video u kojem se zbog uznapredovale bolesti ne može odjenuti

Pjevačica i spisateljica Anđa Marić već godinama boluje od multiple skleroze, a sa svojim pratiteljima na društvenoj mreži Instagram često dijeli svaki svoj napredak. Sada je objavila vijest koja je mnoge zabrinula. - Ovo je kratki film o mom oblačenju. Čak je i moj sin prekinuo snimanje jer nije htio da plačem. Frustrirana sam jer nemam inkluzivni dodatak, niti mi je priznato tjelesno oštećenje, iako imam 60% invaliditeta na nogama od 2006. godine, i 20% na rukama – što je sada još i više, jer desnu ruku gotovo više ne mogu koristiti. Ipak, mene ne žele vještačiti - napisala je te nastavila:

- Toliko puta sam se žalila na vještačenje koje nisu htjeli odraditi osobno, da mi sada preostaje samo tužba. Ali ni ne znam koga bih trebala tužiti – Nisam sigurna. Koliko sam se puta susrela s komentarima poput: “Gospođo, vi ne izgledate kao da vam treba pomoć.” Kao da insinuiraju da bih trebala dolaziti na razgovore s prljavom kosom i u dronjcima, kako bi moja dijagnoza izgledala “uvjerljivije" - napisala je Anđa Marić.

- Savjetovali su mi da moram izgledati onako kako to moja dijagnoza “pokazuje”, ali budući da ne izgledam tako, očito neću dobiti prava koja mi pripadaju. Znam da nisam jedina, znam da ima mnogo sličnih slučajeva, i baš zbog toga me uvijek bilo sram tražiti svoja prava. Uvijek sam mislila: “Pa ima ljudi kojima je gore.” No taj novac koji ne tražim – za prava koja mi pripadaju – neće otići onima kojima je gore nego? Evo mene, vještače me na Instagramu ili dok sjedim u nekoj fotelji na njihovom ekranu i izgledam kao da nemam nikakvo tjelesno oštećenje. Ali nakon 12 godina otkako imam dijagnozu možda je vrijeme da ostvarim neka svoja prava? Pusa bok - zaključila je spisateljica u njezinoj posljednjoj objavi na Instagramu.

Podsjetimo, bivša manekenka i pjevačica, a danas spisateljica bori se s multiplom sklerozom. Zbog toga je donedavno hodala i sa štapom. Nedavno je Anđa imala veliki napredak pa je objavila video iz teretane i pokazala kako vježba. - Danas sam imala tisuću razloga zašto bih trebala odgoditi današnji trening. Vertigo je opet tu, ne znam gdje je pod, a gdje je nebo. U glavi su se vrtjele parole i proglasi o tome kako sam podbacila, ali svjesnost je bila glasnija, pitajući: “Tko sam ja? Ne znam i ne zanima me. Tko sam ja? Ne znam i ne zanima me.” - započela je Anđa. Dodala je da je brzo nastupio osjećaj mira.

FOTO Kate Middleton omiljena je članica kraljevske obitelji, ovo su njena najbolja izdanja

- Vrlo brzo nastupio je osjećaj mira, jer zapravo – sve je nebitno. Taj pokvareni glas je glas ega, koji je vječno nezadovoljan, osuđuje me, a nije ništa drugo nego elektromagnetska smetnja u umjetnom procesu razmišljanja... Rekla je kako loš i demotivirajući dan ne treba biti poraz, već lekcija.

FOTO Pogledajte gdje živi Blanka Vlašić

VIDEO Preminuo Siniša Švec, kolege se opraštaju: 'Otišao je jedan od najboljih među nama'