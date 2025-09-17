FOTO Mali sinčić Matea i Izabel Kovačić postao pravi hit na internetu, evo i zašto

Hrvatski nogometni reprezentativac Mateo Kovačić (31) trenutno se oporavlja od operacije Ahilove tetive, a stanku od nogometnih terena iskoristio je za obiteljsko putovanje u New York. Iako su ga fotografi ranije snimili sa suprugom Izabel na US Openu, najnovije objave na društvenim mrežama otkrile su da je s njima bila cijela obitelj. Upravo je njihov sinčić Ivan postao glavna zvijezda putovanja, ukravši svu pažnju na neodoljivim fotografijama koje su oduševile javnost.

Na svojem Instagram profilu Mateo je objavio seriju fotografija koje prikazuju njega i uskoro petogodišnjeg Ivana kako se zabavljaju na ulicama Velike Jabuke. Posebnu pažnju privukla je njihova modna usklađenost, jer su pozirali u identičnim odjevnim kombinacijama. Iza svega stoji poduzetna Izabel Kovačić i njezin poznati modni brend lunilou. Uz objavu kratko stoji: “Kakav otac, takav sin”, savršeno sažimajući prizore koje možete pogledati OVDJE.

Mateo i Izabel Kovačić upoznali su se u crkvi gdje je on bio ministrant, a ona pjevala u zboru

Ovaj rijedak uvid u njihovu obiteljsku svakodnevicu nije prošao nezapaženo, prikupivši lavinu pozitivnih reakcija i komentara brojnih pratitelja. Obožavatelji su bili jednoglasni u ocjeni da je maleni Ivan "prava tatina kopija", ističući nevjerojatnu fizičku sličnost između oca i sina. Komentari poput: - "isti tata", "preslatki ste" - preplavili su objavu, potvrđujući da su fotografije postale pravi internetski hit i učvrstile status Kovačićevih kao jedne od omiljenih poznatih obitelji.

Par Kovačić poznat je po tome što svoj privatni život nastoji držati podalje od očiju javnosti, stoga svaka ovakva objava ima posebnu težinu za njihove pratitelje. Mateo i Izabel, koji se poznaju od djetinjstva, vjenčali su se 2017. godine u crkvi svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima, mjestu gdje su se i upoznali dok je on ministrirao, a ona pjevala u crkvenom zboru. Osim sina Ivana, ponosni su roditelji i kćerkice Lune, rođene u listopadu prošle godine.