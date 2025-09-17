Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
ISTI TATA

FOTO Mali sinčić Matea i Izabel Kovačić postao pravi hit na internetu, evo i zašto

Foto: Instagram
1/20
VL
Autor
Vecernji.hr
17.09.2025.
u 21:20

Hrvatski nogometaš Mateo Kovačić podijelio je rijedak uvid u obiteljski život pojavivši se na fotografijama sa sinom Ivanom. Modno usklađeni dvojac pozirao je na ulicama New Yorka i odmah osvojio simpatije obožavatelja.

Hrvatski nogometni reprezentativac Mateo Kovačić (31) trenutno se oporavlja od operacije Ahilove tetive, a stanku od nogometnih terena iskoristio je za obiteljsko putovanje u New York. Iako su ga fotografi ranije snimili sa suprugom Izabel na US Openu, najnovije objave na društvenim mrežama otkrile su da je s njima bila cijela obitelj. Upravo je njihov sinčić Ivan postao glavna zvijezda putovanja, ukravši svu pažnju na neodoljivim fotografijama koje su oduševile javnost.

Na svojem Instagram profilu Mateo je objavio seriju fotografija koje prikazuju njega i uskoro petogodišnjeg Ivana kako se zabavljaju na ulicama Velike Jabuke. Posebnu pažnju privukla je njihova modna usklađenost, jer su pozirali u identičnim odjevnim kombinacijama. Iza svega stoji poduzetna Izabel Kovačić i njezin poznati modni brend lunilou. Uz objavu kratko stoji: “Kakav otac, takav sin”, savršeno sažimajući prizore koje možete pogledati OVDJE.

Mateo i Izabel Kovačić upoznali su se u crkvi gdje je on bio ministrant, a ona pjevala u zboru
1/38

Ovaj rijedak uvid u njihovu obiteljsku svakodnevicu nije prošao nezapaženo, prikupivši lavinu pozitivnih reakcija i komentara brojnih pratitelja. Obožavatelji su bili jednoglasni u ocjeni da je maleni Ivan "prava tatina kopija", ističući nevjerojatnu fizičku sličnost između oca i sina. Komentari poput: - "isti tata", "preslatki ste" - preplavili su objavu, potvrđujući da su fotografije postale pravi internetski hit i učvrstile status Kovačićevih kao jedne od omiljenih poznatih obitelji.

Par Kovačić poznat je po tome što svoj privatni život nastoji držati podalje od očiju javnosti, stoga svaka ovakva objava ima posebnu težinu za njihove pratitelje. Mateo i Izabel, koji se poznaju od djetinjstva, vjenčali su se 2017. godine u crkvi svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima, mjestu gdje su se i upoznali dok je on ministrirao, a ona pjevala u crkvenom zboru. Osim sina Ivana, ponosni su roditelji i kćerkice Lune, rođene u listopadu prošle godine. 
Ključne riječi
showbiz nogometaš Amerika new york" sin Izabel Kovačić Mateo Kovačić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Varaždin: Pomirili se Mladen Grdovi? i Duško Lokin
VELIKI PRIJATELJI

VIDEO Grdović pokazao što Duško Lokin radi u slobodno vrijeme: 'Čudo od čovika, a ja ne znam ni žarulju promijeniti'

Moj dragi Duško, 82 godine. Još uvik kosi travu, a ja ne znam lampadinu (žarulju) zavidati u kući. Prošli cili svit, Australije, Amerike... Čudo od čovika, ali sad mogu priznati - ima bolji Ferrari nego što sam ja ima, napisao je Grdović uz video. Objava je oduševila njegove pratitelje, koji su pohvalili Duškovu formu, i pisali da izgleda kao mladić

Zagreb: Enis Bešlagić najavio nastup u Lisinskom i Sydney Opera House
Premium sadržaj
ENIS BEŠLAGIĆ

'Shvatio sam da ljudi više ne žele gledati kako glumiš, nego ono što jesi i da je vrijeme da se napokon upoznamo'

Najpoznatiji simbol Australije i arhitektonsko čudo koje krasi brojne razglednice, a svatko ga je barem jedno u životu vidio, bit će na jednu večer dom smijeha, suza i priča iz života poznatog glumca. Veliku pozornicu na svojoj turneji, Enis je sa suradnicima najavio u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski gdje će 9. prosinca odigrati čak jubilarnu 10. izvedbu predstave, što nikome do sada nije pošlo za rukom.

Zagreb: RTL-ova voditeljica Antonija Stupar udala se za Ivana Jurkina
Arhitekti i projekti

Sjećate li se nje? Na Novoj TV ćemo uskoro gledati mnogima najzgodniju voditeljicu koju dugo nismo vidjeli na televiziji

U svemu što radi, Antonija njeguje iskrenost, otvorenost i pozitivan duh, vjerujući da upravo te vrijednosti čine temelj dobre komunikacije, kako pred kamerom tako i u svakodnevnom životu. Snimanja je, priznaje, posebno vesele. „Projekt je poseban i drukčiji. Snimanja teku odlično, atmosfera je vrlo prijateljska i opuštena, a suradnja s profesionalnim timom i gostima izuzetno je pozitivna. Posvećeni smo stvaranju vrhunskog sadržaja i sve ide glatko prema planu“, rekla je nova voditeljica Stupar Jurkin.

Adna Rovčanin
VELIKA TUGA

Tragedija u Sarajevu: Influencerica (26) preminula dva dana nakon svog vjenčanja, pozlilo joj na svadbi

Sudbonosno "da" Adna i njezin suprug Faris izgovorili su u subotu, 13. rujna, na raskošnoj svadbenoj svečanosti u poznatom sarajevskom hotelu Hollywood na Ilidži. Prema svjedočanstvima obitelji i prijatelja, nakon završetka veselja dogodio se tragičan preokret. Adni je iznenada pozlilo, nakon čega se onesvijestila, a ono što je trebalo biti jutro medenog mjeseca pretvorilo se u očajničku borbu za njezin život

Učitaj još