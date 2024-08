FOTO Ben Affleck promjenom imidža nasmijao obožavatelje: 'Što brak s J.Lo učini čovjeku'

U jeku medijskih napisa kako je njegovom dvogodišnjem braku s latino divom Jennifer Lopez (55) došao konačni kraj, glumac i filmski redatelj Ben Affleck (51) prvi put je viđen u javnosti. Afflecka su paparazzi uhvatili ove subote u Los Angelesu, a svima je za oko zapeo jedan detalj. Naime, 51-godišnja holivudska zvijezda odlučila se na primjetnu promjenu imidža.

Ben se odlučio promjeniti svoju karakterističnu, klasičnu frizuru pa sada ima sa strane potpuno obrijanu glavu dok je na sredini ostavio nešto dužu kosu koja podsjeća na irokezu. Ovo je definitivno odmak od glumčevog uobičajenog stila, a pankersku estetiku upotpunio je crnom kožnom jaknom ispod koje se nazire crna majica s logotipom rock benda 'Red Hot Chili Peppers', sunčanim naočalama, sivim trapericama i čizmama. Fotografije su ubrzo osvanule na internetu i privukle pažnju brojnih obožavatelja koji spekuliraju koji je povod ovog izgleda. Dio ih tvrdi da zvijezda filma 'Gone Girl' prolazi kroz krizu srednjih godina, a dio pak da na ovaj način proživljava razvod od J.Lo. Slike i komentare možete pogledati na objavama ispod.

- "Reci da prolaziš kroz krizu srednjih godina bez da kažeš da prolaziš kroz krizu srednjih godina", "Bože, J.Lo je ovog čovjeka gurnula preko ruba", "Svi odmah krive Jennifer, ali on je oduvijek bio takav i imao probleme", "Izgleda mlađe bez J.Lo" - pisala je većina, a neki su pretpostavili kako se glumac na ovaj način priprema za novu filmsku ulogu: - Ovdje se ne radi o krizi srednjih godina već se sprema igrati Hulka Hogana i sada priprema svoj hrvački izgled - naglasila je jedna obožavateljica. Naime, nedavno je izašla vijest kako će Affleck sa svojim kolegom i prijateljem Mattom Damonom glumiti u biografskom filmu redatelja Gusa Van Santa o kontroverznom WWE hrvaču i članu Kuće slavnih, Hulku Hoganu.

Podsjetimo, prije nekoliko dana britanski su mediji prenijeli vijest kako se Jennifer Lopez i Ben Affleck spremaju potpisati papire za razvod. Prema riječima izvora bliskih paru, ova odluka donosena je nakon još jednog propalog pokušaja pomirenja posljednjih tjedana, prenosi Daily Mail.

Više neimenovanih izvora za spomenuti britanski tabloid izjavilo je sljedeće: - Sredili su papire već prije mjesec dana, ali čekaju pravo vrijeme da to objave. Jennifer i Ben će objaviti zajedničku izjavu u kojoj će reći da su se borili da njihov odnos uspije, no bezuspješno. Nisu mogli pronaći zajednički kompromis. Ono što su prije imali je nestalo i oboje su to prihvatili - tvrde izvori. Najnovija vijest dolazi netom nakon Affleckove kupovine 20,5 milijuna dolara vrijedne luksuzne vile u losanđeleskoj četvrti Pacific Palisades, na dan kada je njegova uskoro bivša supruga proslavila svoj 55. rođendan. Prijatelji latino dive kažu da je ovaj Benov potez za nju bio kao 'nož u srce'.

Između ostalog, glumac se na akviziciju skupocjene nekretnine odlučio nakon što su on i Lopez na tržište stavili raskošnu obiteljsku kuću koju su zajedno kupili prije godinu dana, a Jennifer je u međuvremenu prodala i svoj četverosobni penthouse u New Yorku za iznos od 23 milijuna dolara. Supružnici su zadnji put viđeni zajedno 30. ožujka, od kada vrijeme provode odvojeno. Affleck ljeto provodi u Los Angelesu, dok Lopez boravi na imanju u ljetovalištu Hamptons na Istočnoj obali. O tome koliko je njihov odnos narušen govori podatak da su čak i drugu godišnjicu braka proveli u različitim gradovima.

