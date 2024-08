Pečenje pizze u krušnoj peći na drva nije samo metoda kuhanja, već i umjetnost

Kultni restoran Monica na otoku Viru jedan je od najstarijih restorana u tom mjestu koji je otvoren u vrijeme kada je turizam na otoku Vir tek počinjao rasti još. Iako se jelovnik temelji se na autentičnim dalmatinskim jelima, pripremljenim prema tradicionalnim receptima koji su se prenosili s generacije na generaciju, a poseban naglasak stavljen je na svježe, lokalne namirnice, riba, školjke, maslinovo ulje, povrće i začinsko bilje koje raste u okolici, restoran Monica slovi i kao restoran u kojem se nudi najbolja pizza kako za domaće tako i strane turiste.

Iako imate različite vrste hrane na menu, zašto vas nazivaju "kraljem pizze", upitali smo vlasnika restorana Monica, Kristijana Prenkpaljaja.

- Nadimak kralj pizze dobio je još moj pokojni otac Sebastian koji je otvorio prvu pizzeriju Sebastian u Zagrebu u Ilici 63, nakon čega je došao na Vir. U Zagrebu, ja sam bio tada dijete, gotovo svi, od političara, glumaca, sportaša... dolazili su na pizzu kod mog tate. Kao dječak znao sam nakon škole doći, sjediti i promatrati ugledne ljude koji su tamo dolazili. Tatini gosti bili su gotovo svi košarkaši Cibone koje je tada predvodio pokojni Dražen Petrović. Isto tako i nogometaši Dinama i mnogi drugi. Tradicija se nastavila i prenijela na mene. Zadržao sam kako kvalitetu tako i nadimak - govori Kristijan ističući kako je njegov otac Sebastian otvorio pizzeriju u srcu Zagreba, u vrijeme kada je grad tek počinjao otkrivati čari talijanske kuhinje koja je zauvijek promijeniti gastronomsku scenu metropole.

- Pizzerija Sebastian nije bila samo restoran; ona je postala kulturni fenomen. Moj je otac osobno dočekivao goste, često objašnjavajući povijest i umjetnost izrade pizze. Njegov entuzijazam i ljubav prema hrani bili su zarazni. Ljudi su dolazili ne samo zbog pizze, već i zbog atmosfere koju je tata uspio stvoriti. Tata je uvijek inzistirao na korištenju najkvalitetnijih sastojaka, od svježe rajčice i mozzarelle do prave talijanske pršute i maslinovog ulja. Uveo je pečenje pizze u krušnoj peći, što je u to vrijeme bila rijetkost u Zagrebu. Njegova Margherita, quattro stagioni i capricciosa ubrzo su postale legendarne. Pizzerija je bila uvijek puna, a redovi ispred ulaza svakodnevna pojava - govori Kristijan ističući kako je on nastavio tradiciju koju je započeo njegov otac.

- Mi ne pečemo pizzu na struju već isključivo na drva jer pizza pečena u krušnoj peći ima posebnu čaroliju koja je izdvaja od pizze pečene u običnim električnim ili plinskim pećima. Ova metoda pečenja, koja seže unatrag stoljećima, donosi niz specifičnosti koje pridonose jedinstvenom okusu, teksturi i aromi pizze. Krušne peći na drva postižu izuzetno visoke temperature, često između 400 i 500 stupnjeva Celzijusa (750-900 stupnjeva Fahrenheita). Ova visoka temperatura omogućuje brzo pečenje pizze, obično u roku od 90 sekundi do dvije minute. Brzina pečenja zadržava vlagu u tijestu, što rezultira mekanom i prozračnom unutrašnjosti s hrskavom korom. Jedna od najistaknutijih karakteristika pizze pečene u krušnoj peći na drva je njezina kora. Visoka temperatura i izravna izloženost plamenu stvaraju savršeno hrskavu koru s karakterističnim tamnim mrljama ili "leopardovim točkicama". Ove točkice daju pizzi prepoznatljiv izgled i dodatnu dubinu okusa, kombinirajući hrskavost s laganom gorčinom pougljenog tijesta. Drva koja se koriste za loženje peći dodaju dodatne slojeve okusa pizzi. Različite vrste drva, poput hrasta, bukve, masline ili voćaka, mogu unijeti specifične arome koje obogaćuju ukupni okus pizze. Dim koji se stvara tijekom pečenja prodire u tijesto i sastojke, dajući im lagani dimljeni okus koji je teško postići u običnim pećima. Pizze pečene u krušnim pećima često imaju nepravilnosti koje dodaju karakter i autentičnost. Neravnomjerna raspodjela topline u peći stvara jedinstvene oblike i teksture, s dijelovima tijesta koji su možda malo više ili manje zapečeni. Ove nepravilnosti pridonose rustikalnom izgledu i okusu pizze, čineći svaku pizu jedinstvenim kulinarskim iskustvom.

Isto tako, brzo pečenje na visokim temperaturama omogućuje sastojcima da zadrže svoju svježinu i prirodne arome. Svježi bosiljak, rajčice i mozzarella zadržavaju svoju teksturu i okus, dok se blago karameliziraju i omekšavaju. Ovo očuvanje svježine ključan je aspekt koji pridonosi autentičnom okusu pizze. Pečenje pizze u krušnoj peći na drva nije samo metoda kuhanja, već i umjetnost. Rukovanje tijestom, odabir pravih drva, upravljanje plamenom i temperatura zahtijevaju vještinu i iskustvo. Mnogi pizzaioli, majstori pizze, posvećuju godine usavršavanju ove umjetnosti. Tradicija pečenja pizze na drva prenosi se generacijama, čuvajući autentičnost i kulturnu baštinu ovog kulinarskog blaga. Pizza pečena u krušnoj peći na drva predstavlja vrhunac kulinarske tradicije i majstorstva. U svijetu punom brzih i industrijskih metoda pripreme hrane, pizza pečena u krušnoj peći na drva ostaje simbol autentičnosti, kvalitete i kulinarskog užitka. Kod nas se nude gotovo sve vrste pizze i sve se da iskombinirati po želji gosta. Ali najvažnije je kada gost ode i vidim da sutradan dođe opet, ali s prijateljima. Mi radimo do ponoći. Pola sata prije ponoći došao mi je strani gost, turist, i rekao da je čuo za nas da smo kraljevi pizze. Pekao sam mu pizzu, a on pola pojeo i pola uzeo sa sobom. Iskreno, mislio sam da mu se možda nije svidjela i nije bila ukusna. Ali, sutradan došao je sa svih 15-ak prijatelja kojima je dao da probaju tu pizzu koju je odnio. To mi je najveće zadovoljstvo i priznanje za moj trud - govori Kristijan Prenkpaljaj kojem u restoranu pomažu brat Valentin i njegova supruga, te ističe kako mu veliku podršku i pomoć daje njegova supruga Marijana.

- Najatraktivnija je naša pizza Monika koja je, kao i restoran, dobila ime po mojoj majci koja je s tatom od samih početaka gradila sve ovo što mi danas imamo. Meni je drago kada gost dođe i vidi na menu pizzu Moniku te odmah pokaže prstom na nju i želi je probati, a dođe je pojesti i sutradan, puno smo uložili truda da bude posebna, da ima sklad arome i okusa složene kombinacije - ponosno ističe Kristijan Prenkpaljaj.

