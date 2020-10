Ella i suprug Charles slave sedam godina ljubavi: Jedna slika prije plastičnih operacija

Blogerica i influencerica Ella Dvornik slavi sedam godina ljubavi sa suprugom Charlesom

- Nebitno za vas , al da vam javim. Charlesu i meni je danas 7 godina. Kako sam izdržala ovih 7 godina ne znam a on sa mnom, još manje al eto nas. Jedna slika prije djece, botoxa, dioptrije, plastičnih operacija i sijede kose ( i kilograma) - napisala je Ella uz fotografiju sa suprugom Charlesom. Upoznali su se u Londonu kada je Ella imala 22 godine i tada je radila i živjela u Londonu, a jednom prilikom opisala je kako je tekao njihov prvi spoj.

- Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli ispovijedati se jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osjećala. Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći - rekla je tada Ella.

Prije dvije godine vjenčali su sd u Las Vegasu, a prije tri godine postali su roditelji malene Balie, a ove godine rodila im se Lumi. Par je na početku veze živio u Londonu, a sada su već duže vrijeme u Hrvatskoj i traže kuću u Istri koja će postati njihov dom.

Foto: Instagram