Ekipa RTL-a uhićena u Ukrajini: 'Zadržali su nas 2 i pol sata, oduzeli su nam i mobitele. Situacija je jako opasna'

Nakon što je danima o stanju u Ukrajini gledatelje RTL-a izvještavala reporterka Leona Šiljeg u zemlju koja se odupire ruskoj invaziji otišao je i reporter Boris Mišević koji se trenutno nalazi u ukrajinskom Lavovu. Da je stanje u zemlji izrazito zabrinjavajuće svjedoči i sam Mišević koji tvrdi da je prerano govoriti o bilo kakvom optimizmu.

- Prerano je govoriti o bilo kakvom optimizmu. Više bih rekao da je situacija neizvjesna, opasna i rizična. Jedini kontekst u kojem možemo spomenuti optimizam je da su pregovori počeli. Ukrajinska strana je imala određenih logističkih sigurnosnih problema. Vjerojatno su dobro razrađivali koridor kako će doći gore jer je to teren pod kontrolom uglavnom ruskih snaga. Zelenskij je rekao da će pokušati doći do mira, a slično su rekli i Rusi. Što se tiče raspoloženja ukrajinskog naroda, preko svih TV kanala se motivira ljude da izdrže ovo, da pruže otpor, da prekinu ovu lošu situaciju, ali čini mi se da su Ukrajinci vrlo skeptični prema onome što bi pregovori mogle donijeti jer znamo da Rusi imaju određene geopolitičke zahtjeve koje se neće moći riješiti za stolom - kazao je Mišević za RTL koji je sinoć s kolegom snimateljem Andrejem Polakom stigao u Ukrajinu. Njihov put nije bio nimalo ugodan, a što su sve doživjeli Mišević je ispričao za RTL.

- Stanje je ozbiljno i rizično. Kada ulazite u Ukrajinu dočeka vas vojnik s kalašnjikovom, procjenjuje stanje. Putovati cestom je opasno i rizično. U Lavovu, gdje nema vojnih djelovanja Rusije za sada, sinoć kada smo dolazili vojne blokade, kontrolne točke, svakih 5 do 10 kilometara po noći dolaze dva vojnika koji imaju uperene strojnice u vas. Traže da otvorite pretince, da im date mobitele i gledaju slike. Jučer prije javljanja uživo imali smo nevjerojatnu situaciju, bili smo uhićeni, 2 i pol sata zadržani, odmah su nam bili oduzeti mobiteli iako smo imali isprave. Bili smo s obavještajnom službom i policijom - kazao je Mišević.

Dodao je i da je putovanje prema Kijevu izrazito rizično. - Putovanje je nemoguće ovdje. Ako želite prema Kijevu to je rizično. U Kijevu je bilo mirno ali put od Lavova do Kijeva je nemoguć. Kad smo rekli ukrajinskim vojnicima da idemo za Ukrajinu nasmijali su se i rekli 'sretno'. Postoje ratne karte koje novinari cijelo vrijeme koji su na terenu apdejtaju i prema njima nemoguće je doći do Kijeva zbog rizika za gubitak života. Borbe se vode na puno lokacija, u potpunosti nemoguće je doći u Kijev i svi savjeti vojske i institucija je da se tamo ne ide. Ono što je potrebno kada se putuje po Ukrajini to su kacige, neprobojni prsluci, jasne oznake, dovoljno goriva. U zapadu Ukrajine sve radi, al u ostatku zemlje je situacija jako opasna - zaključio je Mišević.

