Doris Pinčić Guberović otkrila da je krivo izgovarala jednu riječ: 'Zbilja nisam znala za to'

U današnjoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska", voditelji Doris Pinčić Guberović i Mirko Fodor ugostili su cijenjenog jezikoslovca, prof. dr. sc. Marka Alerića, u segmentu posvećenom jezičnim savjetima. Tema razgovora bila je ispravno korištenje hrvatskog jezika, uz pregled čestih pogrešaka koje ljudi nesvjesno čine u svakodnevnom govoru i pisanju. Jedna od tema izazvala je posebno zanimanje voditeljice Doris, koja je priznala kako nikada nije čula za jedan od primjera koje je profesor naveo.

Naime, profesor Alerić je skrenuo pažnju na izraz "dušebrižnici", koji mnogi koriste pogrešno. Naglasio je da je pravilno reći "dušobrižnici", jer riječ dolazi od značenja "onaj koji brine o duši".

"Zbilja nisam znala za to!", kazala je Doris, a njezina reakcija pokazala je koliko su pojedine greške duboko ukorijenjene u govoru, čak i među osobama koje često koriste jezik u profesionalnom kontekstu. Profesor je strpljivo objasnio i razloge zbog kojih je važno njegovati jezičnu točnost, pogotovo u medijima koji oblikuju javni govor.

Također, razgovaralo se o važnosti današnjeg datuma, kada se obilježavaju Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Profesor Alerić dotaknuo se razlike između pojmova blagdan i praznik, istaknuvši da blagdan nije isključivo povezan s vjerskim sadržajem, već može označavati i državne ili povijesne dane od posebne važnosti. Na to se Doris nadovezala riječima: "Nikad nisam razmišljala o tome na taj način."

GALERIJA: Biste li ga prepoznali? Pogledajte kako se naš voditelj mijenjao kroz godine

Inače, u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' koja se emitirala prošlog mjeseca, Doris Pinčić Guberović otkrila je da je bila žrtva internetske prevare. U sklopu rubrike 'Svi smo mi potrošači' ispričala je kako je naručila sandale, no stiglo joj je nešto drugo.

Mene još uvijek boli to kad sam naručila te sandale na internetu uvjerena da sam povoljno prošla i kad mi je došla ta vrećica sa…pa ne znam kako bi to nazvala, klasična internetska prevara', rekla je Doris.

Ovu emisiju vodila je s Davorom Meštrovićem koji je prije četiri godine imao slično iskustvo, te je također u emisiji podijelio što se točno dogodilo. 'Umjesto vintage Hilfiger majice koja je koštala 50 eura, stigla je imitacija Nike majice na kojoj je pisalo 'Rossia' na ćirilici', kazao je voditelj, te je nakon toga kontaktirao prodavače. Odgovorili su mu da su oni samo posrednici u kupnji i više mu se nikad nisu javili. Davor je kasnije zvao svoju banku i pitao što da radi kako bi dobio povrat novca.

'Rekli su da postoji mogućnost. Morao sam prvo poslati robu nazad, znači otići do pošte, predati taj paket, platiti, platiti uslugu praćenja i čekati da to bude dostavljeno prodavaču. Čim je MasterCard dobio ispis da je roba vraćena pošiljatelju, pokrenuli su postupak i dobio sam novac nazad. Od trenutka kad je stigla kriva roba do trenutka kad sam dobio novac nazad, prošla su tri mjeseca', zaključio je Meštrović koji je priču o prevari ispričao 2020. godine.

VIDEO: Dramatičan sukob Bilmana i Tomčić u 'Supertalentu': 'Stvarno mi je dosta toga'