VIDEO Celine Dion obasula Stjepana Hausera komplimentima: 'Impresionirana sam'

Glazbena diva Celine Dion vratila se u javnost, a u posljednje vrijeme mogli smo je vidjeti na nekoliko koncerata. Celine je prije nekoliko tjedana bila na koncertu kolegice koja se time oduševila. Pjevačica Adele (36) rasplakala se nakon što je ugledala legendarnu Celine tijekom svojeg nastupa u Las Vegasu. Dok je izvodila pjesmu "When We Were Young", Adele je prišla Celine te ju zagrlila, a u tom trenutku nije mogla suzdržati suze.

Emotivni trenutak zabilježio je obožavatelj iz publike, koji ga je kasnije objavio na X-u. Celine Dion, koja je sjedila u društvu sinova, 14-godišnjih blizanaca Nelsona i Eddyja, primila je rukama Adelino lice i poljubila joj ruku. Ni ona nije ostala ravnodušna na Adeline suze. Nakon toga je Adele pozdravila obožavatelje koji su stajali u blizini te se vratila na pozornicu pokušavajući obrisati suze. A da ovo nije prvi koncert na kojem je glazbena diva bila pokazuje i jedan video. Naime, naš poznati violončelist Stjepan Hauser na društvenim je mrežama sada objavio video njihovog susreta koji se odvio na njegovom koncertu u Las Vegasu koji se odvio u lipnju. Dion je tom prilikom opisala susret kao "ogromnu čast", a Hauser ju je impresionirao izvedbom njezine legendarne pjesme "My Heart Will Go On". Objavljeni video prikazuje njihov razgovor u kojem slavna pjevačica nije štedjela na komplimentima.

"Impresionira me kako prelazite od AC/DC-ja do najljepše klasične glazbe. Svaki put kada vas vidim da svirate, zvuči toliko posebno da mi je teško pronaći riječi. Imate orkestar oko sebe i vi ste glavni. Na vašem licu vidi se toliko emocije i strasti. Fascinirate me. Pratim vašu karijeru, hvala vam što ste odvojili vrijeme za upoznavanje", rekla je Dion.

Podsjetimo, Celine Dion bila je VIP gošća na tom koncertu, a izvedba pjesme "My Heart Will Go On" toliko ju je dirnula da je u jednom trenutku ustala i zapljeskala. Kad je shvatila da publika plješće i njoj, počela se okretati i zahvalila im je te poslala nekoliko poljubaca.

Inače, Dion, jedna od najpoznatijih pjevačica francuskog govornog područja svih vremena, boluje od rijetke autoimune bolesti i već godinama nije nastupala. Celine je 2022. dijagnosticiran takozvani 'sindrom ukočene osobe'. To je progresivni poremećaj koji može spriječiti hodanje i druge bitne vještine svakodnevnog funkcioniranja, a ljude pretvara u 'žive skulpture'.

- Iako još uvijek učimo o ovom rijetkom stanju, sada znamo da je to ono što uzrokuje sve grčeve koje sam imala. Nažalost, ti grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života, ponekad uzrokuju poteškoće dok hodam i ne dopuštaju mi ​​da koristim svoje glasnice da pjevam na način na koji sam navikla - ispričala je pjevačica u svojoj objavi na Instagramu.

Glazbenu zvijezdu i njezinu potresnu borbu možemo gledati u dokumentarcu 'I Am: Céline Dion' koji se od 25. lipnja prikazuje na Amazon Primeu. Na jednoj od snimki pjevačica se pojavljuje potpuno iscrpljena od bolesti te bespomoćno gleda dok je liječnici nježno smještaju u udoban položaj i provjeravaju vitalne organe. Sve to vrijeme njezine bose noge ostaju ukočene.

