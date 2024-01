Dokumentarac o slavnom glumcu uzburkao javnost: 'Imam 124 kg. Bez erekcije. S erekcijom imam 126 kg'

Imam 124 kile. Bez erekcije. S erekcijom imam 126 kila, riječi su kojim se prevoditeljici za puta po Sjevernoj Koreji 2018. godine obraća Gerard Depardieu a prikazane u dokumentarcu koji je još jednom uzburkao francusku javnost. Ima još. - Imam gurtnu u gaćama, obratio se istoj dami ponovo veliki glumac ne mareći što kamere rade. I sve to, plus komentari o tome zašto žene vole jahanje i koječega drugog, prikazano je u dokumentarcu Gerard Depardieu: The Fall Of The Ogre pokazanom početkom prosinca na televiziji France 2.

Nije previše hajio Depardieu što je i pod istragom za silovanje otvorenom 2020. godine nakon tvrdnje glumice Charlotte Arnould da ju je napao u dva navrata 2018. godine u svojem domu u Parizu. Tada je glumcu bilo 70 a njoj 22, a s glumičinim ocem je bio prijatelj. Nije to jedina takva optužba, već dugo se provlače priče o Depardieovom nedoličnom ponašanju, ili gorem od toga, no čini se kako se u Francuskoj neće baš dogoditi #MeToo pokret. Ne zbog opće društvenih okolnosti već zato što su na glumčevu stranu stale brojne poznate osobe iz francuskog kulturnog, ali i političkog života. Poglavito sam predsjednik Emmanuel Macron. Najviši francuski dužnosnik dao je u prosincu intervju kanalu France 5 u kojem optužbe protiv Depardieua naziva 'hajkom' uzdižući glumčev doprinos filmskom stvaralaštvu.

- Veliki sam obožavatelj Gérarda Depardieua, on je veliki glumac, kazao je, dodajući kako je Depardieu pomogao predstaviti 'naše velike autore svijetu, on čini Francusku ponosnom'. Francuska je vlada zbog svih optužbi prema glumcu namjerila oduzeti mu najviše francusko odlikovanje, a to je Legija časti. Macron se distancirao i od toga. .- Legija časti je orden koji ne postoji da bi se o nekome donosio moralni sud. Ne možemo mu oduzeti medalju temeljem nekog dokumentarca, rekao je Macron. Francuski je predsjednik i ranije stajao na stranu prozvanih za seksualno nasilje ističući kako ne bi smjelo dolaziti do hajke prije nego svoj pravorijek da pravosuđe, kao što je to bilo i u slučaju bivšeg ministra a danas televizijske persone Nicolasa Hulota gdje je spominjao i inkviziciju. - Nikada me nećete vidjeti da sudjelujem u hajci, bio je krajnji odgovor na pitanje o Legiji časti u tom intervjuu. Nije Macron i jedini koji brani velikog glumca. U jednom od najutjecajnijih francuskih listova Le Figaro objavljen je tekst koji potpisuje više od 50 osoba iz francuskog filmskog, glumačkog, glazbenog i literarnog života u kojem se osuđuje 'linčovanje' Depardieua te se traži poštivanje presumpcije nevinosti te da se glumca ne bojkotira.

- Uskratiti sebi tako velikog glumca bila bi tragedija, poraz. Smrt umjetnosti. Naše, stoji u tom tekstu. Ne radi se u svakom slučaju o tek skupini osoba iz kulturnog života Francuske, već o doista poznatim i velikim imenima poput Charlotte Rampling, Carle Bruni, Nathalie Baye, Carole Bouquet, Jacquesa Webera, Pierrea Richarda, Gérarda Darmona ili Jacquesa Dutronca. - Kada se Gérarda Depardieua na ovakav način napada, onda se napada umjetnost. Gérard Depardieu vjerojatno je najveći od svih glumaca. Zadnji sveti gigant kinematografije. Ne možemo više ostati nijemima na linčovanje koje se na njemu primjenjuje, na vrtlog mržnje koji se sručio na ovu osobu, bez nijansiranja, u najkompletnijem amalgamu i s prijezirom prema presumpciji nevinosti koju bi uživao, kao i svatko drugi, kada ne bi bio div kinematografije koji jest, stoji dalje u tekstu. Međutim, nakon objave 25. prosinca, nastao je novi prijepor kada se otkrilo kako je autor teksta Yannis Ezziadi, desni autor u krajnje desnom časopisu Causur. Pa su se tako od pisma distancirale i neke potpisnice poput Nadine Trintignant, Carole Bouquet ili Charlesa Berlinga. Samog Macrona sada napadaju kako se ne ponaša kao neki njegovi kolega poput Pedra Sanceza, španjolskog premijera koji je žestoko istupao protiv seksizma i seksualnog nasilja u nogometu ili pravosuđu, u kontekstu i dalje trajućeg spora oko poljupca u španjolskoj ženskoj nogometnoj reprezentaciji. Ili britanskog premijera Rishija Sunaka koji javno izražava zabrinutost oko optužbi koje se pojavljuju protiv medijski osoba ili u samoj njegovoj Konzervativnoj stranci.

To Macron ne radi, pa se nije oglašavao niti u slučaju Géralda Darmanina kojega je imenovao ministrom unatoč tekuće istrage o silovanju. U sličnom slučaju drugog ministra tražio je da se 'ne nagli'. Čak je u svojem intervjuu podsjetio kako je glumac već bio metom fake newsa. No, sada je u toku kulturološki rat bez kojega bi francuski predsjednik mogao. Cijela se stvar, unatoč teškim optužbama i brojnim sumnjama, u spomenutom dokumentarcu za nepoćudno ponašanje Depardieua optužuje čak 13 žena, uzdigla do nivoa borbe za nacionalnu baštinu gdje se glumca proglašava upravo takvim s porukom da se u baštinu ne smije dirati. Ali, ima i onih koji Macronove poteze tumače i naprosto kao podvalu desnici koja jedva čeka rat ovakve vrste.

