Hana Huljić Grašo podijelila neke detalje o malenoj Albi i suprugu Petru: 'Zbilja čudno'

Glazbenica Hana Huljić Grašo sudjelovala je i emisiji ''Kod nas doma'' koja se prikazuje na HRT-u. Hana je ovih dana objavila pjesmu ''Moon'', a otkrila je da je nastala još prije dvije godine.

– Dugo je čekala. Nastala je u trenu, no ja sam dosta komplicirana kad je u pitanju rad u studiju i rad oko spota. Nigdje mi se nije žurilo, objavljujem pjesme po nekoj svojoj volji i želji, došlo je vrijeme kad sam se mogla malo izvući iz kuće – priznala je Hana. Dodala je da je ona inače vesela, ali voli pisati melankolične pjesme.

– Poveznica sa siječanjskim bluesom jest to da je ova pjesma nastala u siječnju, ali prije dvije godine. Tada je padao snijeg, a ja sam šetala. Kako volim tu magičnost Mjeseca, odlučila sam mu posvetiti pjesmu.

Odala je i zašto njene pjesme nisu na hrvatskom jeziku.

– Iz mene tekst izlazi prvo na engleskom, možda ima veze što su mi pjesme anglosaksonskih melodija pa hrvatski ne ide uz njih.

Hana je podijelila i kako je nastao dječji kanal koji ima na YouTubeu, Hana baby channel.

– Imam bebu koja pjeva otkako je imala osam mjeseci, što je zbilja čudno. Kako je počela pjevati neke pjesmice koje joj ja znam puštati za uspavljivanje, nije mi bilo svejedno što pjeva tuđe pjesmice, a ne moje. Odlučila sam taj moment da će pjevati svoje uspavanke. Ispalo je stvarno da je uz njih hipnotizirana i uspije zaspati.

Glazbenica ima zavidnu liniju, pa je otkrila kako je održava.

– Ja volim pretjerivati s hranom bez obzira na blagdane, stvarno volim jesti i gurman sam, u obitelji smo gurmani, ali u drugu ruku sretna sam što volim zelenilo, volim puno hodati. Jedem često, ali pomalo pa ne moram ići na dijete.

Komentirala je i supruga.

– Petar je toliko dobar kuhar, uz njega ne želim kuhati zato što mi je neugodno.

O Hani nam je ranije pričala i njena prijateljica Domenica Žuvela.

– Lijepo mi je bilo to što sam se uspjela i s Hanom uhvatiti u Zagrebu i otići na adventsku kućicu njezina brata Ivana. To nam je bilo prvi put da smo zajedno otišle na Advent. Podržavam uspješne, poduzetne i ambiciozne ljude kao što su Hana i Ivan. Sretna sam i zbog Hane što vrlo uspješno usklađuje privatni i poslovni život, s obzirom na to da ima malo dijete. Ona je žena koja ima velike ambicije, a nova pjesma koju je objavila samo je uvertira za sljedeće korake u njezinoj glazbenoj karijeri. Upravo oni, koji su toliko talentirani i uspješni, time potiču i mene da dajem svoj maksimum i da uvijek budem najbolja verzija sebe. Za Hanu mi je posebno drago to što ne želi biti "mainstream", nego je svoja i ima svoj stil. Sretna sam zbog nje i ima moju najveću podršku – kaže lijepa Domenica koja nam je otkrila i jesu li njih dvije smanjile druženje s obzirom na to da se Hana prošle godine ostvarila u majčinskoj ulozi.

– Na naše prijateljstvo i druženje nije utjecalo to što Hana ima dijete, zapravo se družimo kao i prije. To što ne objavljujem na Instagramu naša druženja i detalje, ne znači da se manje družimo. S ljudima s kojima se zapravo najviše družim, s njima najmanje objavljujem fotografije na društvenim mrežama. Kada dođem s puta, ona i Alba su mi prva stanica kojima se rado dođem javiti. Na Hanu gledam kao na svoju sestru, a pogotovo sada kad ima svoju kćer Albu – kaže te dodaje: – Ja sam osoba koja najviše voli poklanjati, a i malenoj Albi sam spremila dar. Fokusirana sam na poklanjanje, a pogotovo za najmlađe, zato što imam i puno malih rođaka oko sebe – iskrena je Domenica.

