Doktori su mi postavili krivu dijagnozu, bila sam gotovo nepokretna. Imala sam samo 43 kg i trpila bolove

Pjevačica Courtney Love(56) na Instagramu je objavila video koji je iznenadio mnoge njezine pratitelje. Naime, uz video je napisala kako je neko vrijeme imala problema s kroničnim bolovima, te da je zbog pogrešnih dijagnoza završila gotovo na samrti prikovana za krevet. Dodala je i da su j doktori stigmatizirali zbog ovisnosti u mladosti. Otkrila je i o kojoj bolesti se radi, a riječ je o chronovoj bolesti.

- Ljudi. Bila sam tužna i jako bolesna, doslovno nepokretna i imala sam užasne bolove. Imala sam samo 43 kilograma i zamalo sam umrla u bolnici zbog anemije. Devet mjeseci su me u bolnici nesposobni doktori stigmatizirali kao ovisnicu dok sam imala akutne bolove i sve to dok nisam upoznala empatičnog i mudrog doktora koji se bavi menadžmentom boli - kazala je Courtney i dodala:

- Sada sam odlično. Uzimam CBS ulje zbog kojeg nemam uopće više nikakve bolove. Uvijek sam bila protiv kanabisa jer mi se nije svidio osjećaj, kao da na narkoticima. Ovdje se ne radi o tome, nego o pomoći iz prirode.

Naglasila je da je sada puno bolje, te da nakon što je doslovno bila prikovana za krevet, ponovno hoda, iako je jako krhka, no nada se da će se to uskoro promijeniti. Kazala je da će zbog ovog iskustva biti mnogo mudrija i imati više empatije za ljude koji su u kroničnoj boli. Zanimljivo je da se ranije teoretiziralo kako je jedan razlog za ovisnost njezinog pokojnog supruga, glazbenika Kurta Cobaina bila kronična bol u trbuhu, pa je čudno da je tek sada izjavila kako će imati više empatije za ljude koji imaju neku kroničnu bol.