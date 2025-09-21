Dokaz koliko je "program tvog kompjutera" ušao u globalnu svakodnevicu ne samo preko Billa Gatesa i Stevea Jobsa

Kako se to već desetljećima lijepo vidi, njemački Kraftwerk, osnovani prije 55 godina u Düsseldorfu, presudno su utjecali na smjer razvoja popularne glazbe. Malo koji sastav u povijesti je s "alternativne" strane toliko utjecao na srednju struju. Doduše, već se sredinom sedamdesetih mogao primijetiti skoro neproporcionalan utjecaj njihovog novog glazbenog rječnika na srednju struju rocka, pa je tako David Bowie čitavu berlinsku proceduru s albumima "Low" i "Heroes" djelomice modelirao po načelima Kraftwerka, uključujući i posvetu njihovu članu Florianu Schneideru pjesmom "V2 Schneider".

Kraftwerk su već 1970. nudili "budućnost" koja je mnogima stigla tek kasnije i bili najprobojniji elektroničari sedamdesetih, perjanice krautrocka koje je nakon dolaska elektro-popa osamdesetih i sastava poput Heaven 17 ili Human League vrijeme ponovno potvrdilo kao jedno od najutjecajnijih imena u povijesti glazbe. Suvišno je napomenuti da razvoj techna i drugih elektronskih žanrova glazbe devedesetih ne bi bio moguć bez njihovih pionirskih napora. Motorika bi se mogla nazvati glavnim sastojkom "mašinske" glazbe naučnika iz Düsseldorfa, presudnim dijelom koji je u radovima poput "Trans-Europe Express", "Authobahn" ili "Computer World" pokušao spojiti ljudsko i tehnološko, istaknuti prednosti i stvoriti svojevrsnu umjetnu inteligenciju prije dolaska AI.

Zvuči nevjerojatno, ali Kraftwerk su tek 2018. osvojili prvu nagradu Grammy u konkurenciji (ne računajući prijašnje priznanje za poseban doprinos 2014.), što dovoljno govori koliko se u masovnoj industriji zabave cijene pionirski pothvati na suvremenoj kulturnoj sceni. Budući da su od sedamdesetih godina 20. stoljeća naovamo zadužili popularnu glazbu kao malo tko, nagrade su stigle prekasno. No, svoju poziciju vizionara odavno su potvrdili golemim utjecajem na gotovo sve što, vezano uz elektroničku glazbu, slušamo i danas, uključujući pri tome i javna priznanja mnogih glazbenika na koje su izvršili ključan utjecaj.

Moglo bi se reći da su Kraftwerk bili "Nikola Tesla" napredne, futurističke rock-scene i elektronike sedamdesetih. Nazvani "elektrana" po njemačkom jeziku, kao inovatori i pioniri elektronike, među prvima su uspješno popularizirali novi žanr i nove mogućnosti u glazbi. Grupa je započela kao dio zapadnonjemačke eksperimentalne krautrock scene početkom sedamdesetih, prije nego što su u potpunosti prešli na elektroničke instrumente, sintesajzere, ritam-mašine i vokodere. Osnivačima Ralfu Hütteru i Florianu Schneideru 1973. pridružio se Wolfgang Flür., a Karl Bartos 1975., proširio bend "pop astronauta" na kvartet. Kraftwerk su razvili vlastiti stil kombinirajući elektronsku glazbu s pop melodijama, minimalističkim aranžmanima i repetitivnim ritmovima, uz stilizirani vizualni identitet članova. Prijelomni albumi ostali su među najutjecajnijih na razvoj elektronike u pop glazbi.

Iako nikada nisu prestali s radom, njihova karijera može se podijeliti u nekoliko jasnih etapa među kojima su početak rada do osamdesetih godina i veliki povratak na scenu početkom dvijetisućitih - koju su velikim dijelom i sami najavili davno prije - najzanimljivije. U takvoj njihovoj skoro futurističkoj povijest nije bilo lako raditi nastavke, ali Kraftwerk su uspješno navratili i do nas, na INmusic 2009. i u pulsku Arenu 2018. kad su nastupili na otvorenju festivala Dimensions.

Uspio sam ih tada pogledati i par mjeseci ranije u ljubljanskom Tivoliju, ali i 2004. u Münchenu na turneji kojom su promovirali svoj do danas zadnji studijski album "Tour De France Soundtracks". Na dvadesetu godišnjicu istoimenog singla i stotu obljetnicu francuske biciklističke trke, Kraftwerk su 2003. povratničkim albumom, prvim nakon sedamnaest godina šutnje, iscrtali efektan hommage vlastitoj karijeri, vezujući ga pametno uz već poznate zvučne eskapade. "Tour De France Soundtracks" nekima je mogao djelovati začuđujuće konvencionalno ostvarenje, ali su najbitniji sastojci glazbe i vizije Kraftwerka bili na svome mjestu. No, bez želje da radikalno mijenjaju uspostavljeni govor i značenja, koji su sami po sebi bili radikalni prilikom prvog predstavljanja sredinom sedamdesetih, Schneider i društvo zapravo su se lagano okretali unazad, za razliku od pogleda prema naprijed koji je dominirao njihovom ranijom karijerom u kojoj su nagoviještali budućnost koja je potom i stigla.

Kraftwerk su po Europi radno putovali nakon duge stanke i bila je to njihova najelaboriranija i tehnološki najopremljenija turneja, pogotovo u odnosu na daleko manje mogućnosti produkcije u osamdesetim godinama. U sklopu promocije albuma nudili su vrhunski show, pravi spektakl koji je opet pomicao granice upotrebljivosti tehnologije u scenskoj praksi. Utjecaj i značaj Kraftwerka bili su bitno širi od žanrovskih pojednostavljivanja ili smještanja u tipske pretince. Kraftwerk su presudno utjecali na primjenjivost elektronike u glazbi, što se na njihovim povratničkim nastupima pokazalo šokantno plastično: njihovi nastupi nisu bili banalni techno-party, već strastveni party tehnologije.

Kraftwerk su zamalo bili poput "Matrixa" popularne glazbe, autori koji su promijenili kod i značenja, vizionarski pogađali budućnost i usput otkrivali nov rječnik pop glazbe. Teško je uopće zamisliti pojmove poput electro-pop ili electro-funk bez Kraftwerka. Ako je njihov tadašnji nastup išta pokazao, onda je to bilo i simboličko ocrtavanje golemog utjecaja koji su Kraftwerk ostavili iza sebe. Ni stanka od dva desetljeća od zadnje turneje nije im naštetila ama baš nimalo, možda stoga što su Kraftwerk sredinom osamdesetih bili toliko ispred svog vremena da su zapravo najavili sutrašnje stanje u popularnoj glazbi. Od kompletne elektro-pop scene osamdesetih, kraut rocka, preko samosvojnih autora poput Davida Bowieja, Laurie Anderson koje je preuzela njihov tip vizualizacije koncerata, do Depeche Mode, Massive Attack, Mobyja, Chemical Brothers i drugih, utjecaji Kraftwerka osjetili su se u svakoj glazbi koja je koristila repetitivnost "mašinskog koraka" i shvaćala suživot tehnologije i ljudi.

Idejni europocentrizam koji su radikalno uveli u pop-glazbu sedamdesetih i izražajni minimalizam bile su osnovne crte radnog koncepta Kraftwerka koji je tijekom karijere vodio od jednog do drugog pomaka, upozoravajući na ključne promjene do kojih je dovela tehnologija u rukama ljudi. Izbor njihovih najpoznatijih "pjesama", od programatske "Man Machine", preko "Autobahn", "Tour de France", do "Model", "Neon Lights", "Radioactivity", "Trans-Europe Express" ili "Computer World", "We Are The Robots", "Pocket Calculator" i "Music Non Stop", zapravo je bio poredani izlog novih značenja koje su tijekom desetljeća uvodili u pop glazbu.

I na toj povratničkoj turneji vladalo je osuvremenjivanje Kraftwerka uz bok nove scene koju su ionako inspirirali. Većina tema pretvorene su u žestoke techno, house i ine elektronske kombinacije s vidljivo pojačanim ritmičkim strukturama spram izvornih verzija sa studijskih albuma. Članovi Kraftwerka nisu puno svirali, više su programirali, kao što su pred pedeset pet godina detaljno isprogramirali razvoj elektronske glazbe i nisu nimalo pogriješili. Prije dvadeset godina na toj turneji nisu izgledali radikalno kao nekada samo zato što, kolokvijalno rečeno, "sve je došlo na njihovo".

Tadašnji koncerti pokazali su da su pored svog futurizma i idejne razbarušenosti Kraftwerk bili i vlasnici izvrsnog kataloga pop pjesama čije melodije i ritmovi djeluju ljudskije od pola današnje dehumanizirane glazbene produkcije. Kao pioniri techno diverzija i rodonačelnici glazbenih "elektronskih instalacija", Kraftwerk su nudili vrhunski show koji je opet pomicao granice upotrebljivosti tehnologije u scenskoj praksi. Umjesto da zvuči demodirano, glazba Kraftwerka zvučala je bezvremeno. Ta povratnička turneje bila je puna atraktivnih scenskih vizualija, jer je koncertna prezentacija bila skoro jednako važna kao i sama glazba, a sabirući pjesme iz svih faza karijere, nove verzije nudile su osvježavanje izvornih postavki.

Kako je i naslov "Minimum-Maximum" njihovog jedinog live albuma govorio, minimalističkom estetikom stizali su do maksimalnog rezultata. Tih nekoliko nastupa zabilježenih za DVD izdanje 2004. bili su njihov prvi službeno objavljen vizualni program, potvrda da su i scenski bili ispred mnogih uobičajenih pop zvijezda, a to su nastavili dokazivati i na kasnijim turnejama kad su stigli u Zagreb i Pulu gdje ih je publika gledala kroz 3D naočale. Kraftwerk su zadnjim turnejama usput dokazali i da izvedba elektronske, pretprogramirane glazbe može biti uzbudljivija od "čistih" nastupa uživo, a njihova povijest i domašaji pokazuju koliko je "program tvog kompjutera" ušao u globalnu svakodnevicu ne samo posredstvom Billa Gatesa i Stevea Jobsa, nego i Kraftwerka.