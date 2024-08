Djetinjstvo je proveo misleći da je vanzemaljac, a spas od problema pronašao je u glumi

Mogu podnijeti bol, patnju, izgubljenost i sve ostale elemente ljudske drame. Jedino što nikad nisam mogao probaviti jest dosada. Tzv. normalan život privlačan mi je koliko i guranje glave u mikrovalnu pećnicu, izjavio je svojedobno Nicolas Cage, a čini se da je to credo prema kojem živi. U četrdeset godina, koliko je pod svjetlima reflektora, čovjek kojega jedni smatraju i filmskim zanesenjakom, a drugi luđakom, uspio je snimiti stotinjak filmova (najčešće je interpretirao divljake, čudake i pokojeg karizmatičnog psihopata, nerijetko "dižući" po dvadeset milijuna dolara po uratku), zavesti stotine atraktivnih dama, kušati svakovrsne opijate, pet puta se oženiti i jednom bankrotirati.

Nicolas Cage je glumac koji uvijek daje sve od sebe za svaki film, kao da mu život ovisi o tome, radilo se o projektima koji nisu ni dospjeli do kina ili o visokobudžetnim filmovima, a bilo ih je. Koliko god film bio loš, ako u njemu glumi Nicolas Cage to znači da ima barem jednu iskupljujuću vrlinu zbog njegovih neuobičajenih izvedbi. Čak i kad uloge zahtijevaju ozbiljnu dramu ili romansu, Cage će uspjeti dodati malo kabuki glume gdje se osjećaji ispoljavaju teatralnim pokretima i nerijetko dizanjem glasa ili vrištanjem.

Nije se bojao eksperimentirati pri odabiru filmova što mu je pomoglo da stvori jednu od uistinu najneobičnijih karijera u Hollywoodu. U životu ga proganja samo jedan strah - da će ljudi misliti da je prosječan, zbog čega je posljednjih desetljeća ispisao posve drukčiji scenarij. Njegova životna priča koja vrvi skandalima, otkriva da je od prosječnosti bio i ostao miljama daleko.

Američki glumac rođen je 7. siječnja 1964. godine kao Nicholas Kim Coppola u Long Beachu u Kaliforniji, u obitelji njemačko-talijanskog podrijetla. Preci obitelji Coppola u obećanu zemlju stigli su trbuhom za kruhom iz gradića Bernalda na samom jugu Italije gdje su bili siromašni seljaci, da bi u novoj domovini postali filmsko plemstvo. Filmska umjetnost zapisana je u njegovom DNK. Izdanak je moćne filmske dinastije: unuk je Oscarom ovjenčanog filmskog skladatelja Carminea Coppole, nećak legendarnog redatelja Francisa Forda Coppole proslavljenog mafijaškom trilogijom "Kum", rođak redateljice Sofije Coppole i glumaca Roberta Carminea i Jasona Schwartzmana, glumica Talia Shire, legendarna Adrianne iz Rockyja.

Nicolas je odrastao nedaleko od Kalifornijskog državnog sveučilišta, na kojem je predavao njegov otac August Floyd Coppola, profesor komparativne književnosti i pionir studija za slijepe osobe. Majka Joy Vogel, priznata balerina i koreografkinja, patila je od teške depresije, zbog čega je više puta bila hospitalizirana. Iako je odrastao tijekom uspona njegove obitelji na holivudski tron, djetinjstvo mu zbog majčine bolesti nije bilo nimalo idilično. Nedavno je priznao kako je proveo djetinjstvo vjerujući da je vanzemaljac. "Bio sam šokiran kada sam otkrio da imam normalne organe i normalan kostur kao i svi drugi ljudi. S očeve, talijanske strane naslijedio sam strast za životom, a s majčine, njemačke, radišnost, upornost i sklonost weltschmerzu", izjavio je.

Kada je Nicolasu bilo 12 godina, ocu je stalno prepiranje dojadilo pa se razveo i sa sinovima preselio u obližnji Los Angeles. Upravo je tamo povučeni dječak počeo otkrivati glumu kao recept za bijeg od problema. Kad ga je razredni nasilnik maltretirao na školskom izletu i oteo mu čokoladicu, smislio je savršenu osvetu. Odjenuo je traperice i kaubojske čizme starijeg brata, zalizao kosu, promijenio glas i držanje pa se frajerski vratio nasilniku. Predstavio se kao Roy Wilkinson, Cageov stariji bratić, i zaprijetio mu da ostavi Nicolasa na miru inače će imati problema s njim. Trik je upalio, nasilnik ga nije prepoznao te ga je preplašen ubuduće izbjegavao.

Od glume na ulici do glume na pozornici maleni je korak, a Cage ga je napravio u školskoj predstavi "Golden Boy". Pohađao je elitnu srednju školu na Beverly Hillsu, čiji su bivši učenici i Angelina Jolie, Lenny Kravitz, Gina Gershon i mnogi drugi, a sa 15 godina imao je i televizijski debi u serijalu "Best of Times".

Gluma mu se toliko svidjela da je odlučio napustiti školovanje kako bi se u potpunosti posvetio umjetnosti. Ipak, život ga je brzo prizemljio. Njegova uloga u filmu "Pobuna na vojnoj akademiji" iz 1981., u kojem je glumio uz Seana Penna, u montaži je gotovo potpuno izrezana. Film je postao veliki hit, ali Cagea nitko nije primijetio, što ga je toliko pogodilo da je odlučio odustati od glume. Nakon što je kratko vrijeme zarađivao prodavajući kokice u kinodvorani Fairfax u Los Angelesu, zov glume ipak ga je ponovno uveo u svijet umjetnosti.

Upravo u to vrijeme je svog strica Francisa Forda Coppolu, koji je tada već radio s najvećim holivudskim zvijezdama 20. stoljeća kao što su Marlon Brando, Al Pacino, Gene Hackman i Robert De Niro, uvjerio da ga pozove na audiciji gdje će mu on pokazati "što je to gluma". Ovaj put je odlučio biti ustrajniji, ali i promijeniti slavno prezime.

"Prezime Coppola mi je na početku bilo više teret nego pomoć jer na audicijama nikada nisam bio siguran jesam li ulogu dobio zbog talenta ili obitelji. Zato sam uzeo prezime Cage, prema stripovskom junaku Lukeu Cageu, jednom od mojih omiljenih likova, koji je, poput mene, patio od osjećaja nesigurnosti i depresije", otkrio je glumac kako je stvorio svoje umjetničko ime.

S novim imenom došle su i nove uloge, a pomogao je i stric Francis koji je drskog nećaka angažirao u svojim filmovima "Štemer", "Peggy Sue se udala" i "Cotton Club". Kako bi se što bolje uživio u ulogu nasilnika u potonjem uratku, razvalio je štand uličnog prodavača, nakon čega se bejzbol palicom razračunao s nedužnim hidrantom. Kad mu je Coppola sugerirao da malčice priguši svoj umjetnički temperament, Nicolas mu je odbrusio kako nitko njega neće učiti glumi.

Uistinu, u filmovima "Ptičica" (1984.) i "Poljubac vampira" (1988.) metodsku glumu je uzdigao na jednu sasvim novu razinu: u prvom je, kako bi vjerodostojno portretirao patnje traumatizirana vijetnamskog veterana, dao da mu naživo izvade zub, dok je u drugome pojeo živog žohara. Tamo gdje su svi vidjeli ludost, pjevačica i glumica Cher vidjela je genijalnost. Upravo je ona inzistirala na tome da bude njezin partner u hit-filmu "Opčinjena mjesečinom". Ulogom jednorukog pekara osvojio je nominaciju za Zlatni globus, ali i status jednog od najtraženijih mladih holivudskih glumaca. Redatelji poput braće Coen i Davida Lyncha vidjeli su ga kao idealnog junaka, savršeno nesavršenog, koji je svakoj ulozi pristupao kao životnom projektu.

Devedesetih godina prošlog stoljeća, snimao je praktički bez pauze. "Puno sam radio, još više tulumario, a sve to s tri sata spavanja. Često bih se nakon pijanke jednostavno bacio u krevet, onako u odjeći i s cipelama na nogama, a jednom sam zaspao s cigaretom u ruci i umalo se zapalio", prisjetio se dana kada mu je društvo za šankom često pravio Johnny Depp, a dvojac je nerijetko znao podijeliti i crticu kokaina.

No u to vrijeme ostvario je jednu od ponajboljih uloga, onu probisvijeta Sailora Ripleya u filmu ceste "Divlji u srcu" iz 1990., kada je s podjednako ekscentričnim redateljem Davidom Lynchom postao blizak prijatelj. Naposljetku je 1995. stigla i njegova uloga suicidalnog alkoholičara u drami "Napuštajući Las Vegas" koja mu je zasluženo donijela Oscara. Njegov metodski pristup glumi ponovno je došao do izražaja: scene u kojima tetura nisu bile glumljene, već je uistinu bio "pod gasom" za vrijeme snimanja.

Zbog glavne uloge Bena Sandersona u tom filmu najprije se pripremao u Irskoj gdje je snimao sebe kako ispija alkoholna pića i kad bi se otrijeznio, proučavao je svoje geste i govor. Ni to mu nije bilo dovoljno pa je na setu angažirao pijanca-konzultanta ne bi li postigao savršenu uvjerljivost, a njihovo "vježbanje" u glumčevoj prikolici izluđivalo je engleskog redatelja Michaela Figgisa. Hitove je nizao jedan za drugim - "Hrid", "Mandolina kapetana Corellija", "Opasan let", "Čovjek bez lica" tek su neki od ključnih naslova njegove karijere, kao "Nestali u 60 sekundi", gdje je uz Angelinu Jolie glumio kradljivca automobila.

Na vrhuncu slave Nicolas Cage je bio najbolje plaćeni glumac u Hollywoodu s godišnjim prihodima višim od 40 milijuna dolara, a onda je krenuo vrtoglavi pad. No, drugačije nije moglo ni biti, kada je poznato da je na privatni zrakoplov, flotu jahti i 22 luksuzna automobila, od kojih je devet bilo marke Rolls-Royce, 47 skupocjenih umjetnina, nakit, umjetnička djela, ali i egzotične divlje životinje poput krokodila, morskog psa i albino kobri, u samo nekoliko godina spiskao osobno bogatstvo od 150 milijuna dolara. A kako je istodobno došlo do sloma na tržištu nekretnina, koje su sada vrijedile mnogo manje nego što ih je platio, na vrata mu je pokucala porezna inspekcija zbog duga od gotovo 14 milijuna dolara.

Dragulj u njegovoj zbirci rezidencija bila je 25 milijuna dolara vrijedna vila u kalifornijskom Newport Beachu, a najbizarnije odluke bile su kupovina dvaju dvoraca u Europi te kuće užasa u New Orleansu pripadnice visokog društva u Louisiani Delphine LaLaurie koja je ondje mučila i ubijala robove. Strastveno je sakupljao i Tsantse, smanjene ljudske glave koje su se koristile u ritualne svrhe u plemenima u Ekvadoru i Peruu, a bio je i ponosni vlasnik dvaju lubanja prethistorijskih životinja. Za dio čeljusti Tyrannosaurusa batara staru 67 milijuna godina izdvojio je 276 tisuća dolara, a kasnije se pokazalo da je iskopana i ukradena iz Mongolije. Nicolas Cage je vratio vrijedan nalaz mongolskoj vladi i oprostio se od uloženog iznosa, dok je lubanju špiljskog medvjeda staru oko 24 tisuća godina slučajno razbio kao da je čaša za vino.

Pritom je, kako to već biva u Hollywoodu, nakon nekoliko lošijih filmova došao u nemilost filmskih producenata, zbog čega je na kraju morao rasprodati gotovo sve najdragocjenije što ima, uključujući i prvo, kolekcionarsko izdanje stripa o svom omiljenom akcijskom junaku Supermanu. Umjesto da otplati dugove prihvaćao je doslovce svaku izdašniju filmsku ulogu bez obzira na njezinu umjetničku vrijednost, pa Cageova filmografija danas broji čak 110 naslova.

Nakon što je postao meme i internetska sprdnja zahvaljujući svojim super-dramatičnim izrazima lica i ponekim urlikanjem, javnost je počela intenzivnije obraćati pozornost na njegove manje poznate filmove koji sadrže teatralne, ponekad pretjerane izvedbe. Pored toga, glumčev privatni život se često znao pronaći na naslovnicama časopisa i portala koji su pratili ekscentrične podvige i ponašanje glumca daleko od kamera.

Patriciju Arquette zaprosio je isti dan kad ju je upoznao u baru. Brak je potrajao pet godina, a utjehu nakon razvoda glumac je potražio u rukama pornodive Jenne Jameson. No, bilo je to tek ugrijavanje pred krupan zalogaj koji slijedi. Cageova opsjednutost Elvisom Presleyjem dobro je poznata: glumac posjeduje sve njegove albume, nekoliko kostima, gitaru i automobil. Kad se vjenčao s Lisom Marie Presley, neki su duhovito komentirali da se domogao najvrednije memorabilije kralja rocka - njegove kćeri. Cage je na vjenčanje doveo i vudu svećenika iz New Orleansa, koji je tvrdio da će brak potrajati ako ih on spoji, no u braku su uspjeli opstati samo 108 dana. "Možda se nismo trebali vjenčati", izjavila je Lisa Marie tijekom brakorazvodne parnice.

Potom je u braku s dva desetljeća mlađom konobaricom Alice Kim dobio sina kojeg je zbog ljubavi prema Supermanu nazvao Kal-el. Sreću nije pronašao ni u četvrtom braku, što nije čudno znamo li da je odabranicu, 21 godinu mlađu Eriku Koike, do matičara odveo nakon kratkog poznanstva, toliko pijan da je jedva stajao na nogama. Brak je poništen četiri dana kasnije, kad je glumac otkrio da njegova "bolja" polovica ima podeblji kriminalni dosje koji mu je prešutjela. Peta sreća svanula mu je 2021. godine kada se oženio s Riko Shibatu, 31 godinu mlađu odabranicu, a par je razmijenio tradicionalne katoličke i šintoističke zavjete čitanjem poezije Walta Whitmana i japanskog haikua.

Vijesti koje posljednjih dana i tjedana pristižu o njemu ne govore o previranjima u tom braku, u kojem su dobili i kćer, nego o nevoljama s prvorođenim sinom kojeg je dobio u mladenačkoj vezi s glumicom Christinom Fulton. Naime, danas 34-godišnji Weston Coppola Cage, koji je ranije imao problema s mentalnim zdravljem, pretukao je svoju majku, a na društvenim mrežama neprestano se komentira da Weston ima isti "luđački pogled" kao njegov otac Nicolas Cage. Uistinu, daleko od dosade i prosječnosti od čega je zazirao cijelog života.

