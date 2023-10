Dino Jelusić i Damir Urban novi su mentori Voice-a: 'Imao sam neprospavanih noći. Pogađa me to'

Uskoro počinje nova sezona showa 'The Voice Hrvatska', a osim novih kandidata, u showu ćemo vidjeti nove mentore, Damira Urbana i Dinu Jelusića. Dino i Damir o svojim su iskustvima u ovom popularnom natjecateljskom realityju pričali u emisiji 'Kod nas doma' koja se prikazuje na HRT-u.

Jelusić je rekao kako je dugo čekao da se objave imena mentora.

- Trebalo je biti prije par tjedana, jedva sam čekao da se to objavi i da nagađanja prestanu u medijima. Predivno je, novo iskustvo. Već svi radimo i jedva čekam kako će to biti uživo. Kad sam dobio poziv, znao sam da bi Damir mogao biti član ekipe. Saznao sam da bi Damir jako bio sretan kad bih ja bio unutra. Meni je to prevagnulo da odlučim, kad sam čuo da jedna takva veličina želi mene u jednoj od stolaca. Rekao sam - vrijedno je ostati u Hrvatskoj jednu zimu, vjerojatno ću ostati i sljedeće godine, ako bude poziv. Čast mi je biti pored Urbana, Vanne i Gopca - izjavio je Jelusić.

Dodao je i da će za natjecatelje ovo biti više od showa.

- Ovo će za njih biti puno više od showa. Imao sam neprospavanih noći zbog nekih odluka. Pogađa me to. Želim svima biti prijatelj.

Iako natjecanje nije nešto što podržavam u glazbi, ovo treba gledati kao novu platformu za rast i promociju, rekao je.

Damir Urban komentirao je kako je imao strah biti dio emisije natjecateljskog tipa.

- Ljudi koji su bili zaduženi za razgovore u produkciji, znaju da nije bilo tako jednostavno. Nije bila stvar nikakvih uvjeta ili financija. Upravo zato što nikad nisam bio u ovakvoj emisiji natjecateljskog tipa, koja glazbu natjecateljski promatra. Imao sam strah od toga. Više me zaintrigiraju stvari koje su nepoznate, koje još nisam probao, onda me i ovo zaintrigiralo. Kad sam dobio odgovore na sva svoja pitanja i shvatio da je ovo družina ljudi koja radi i stvarno djeci želi dobro, da im ovo bude jedna od ljepših epizoda u njihovom životu, pridružio sam se svemu ovome, da učinimo njima i nama život ljepšim i zabavnijim - priznao je Urban.

Tvrdi i da su natjecatelji nevjerojatno talentirani ljudi, sama krema neke mladosti koja je muzikalna i izvrsno pjeva.

- Zato je velika odgovornost. Mi smo ljudi, moguće je i da pogriješimo. Moguće je da se ne okrenemo nekom kome treba. Imaš uši, srce i moment - rekao je.

