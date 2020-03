Diana oštro komentirala najzahtjevnijeg kandidata: 'Mogli smo se svi ispovraćati'

Četvrti dan u „Večeri za 5 na selu“ specijalitete je pripremao Denis Golek iz mjesta Kokinac pokraj Bjelovara, kojeg su gledatelji već upoznali u emisiji „Ljubav je na selu“. Mladi je konobar pripremio jelovnik koji se sastoji od predjela Koko svici, glavnog jela Koko pečenje i deserta Koko torta. „To me podsjeća na kokos, nadam se da ga nema u svim jelima“, komentirala je Diana, a Mirela i Sanja su zaključile da su sva jela posvećena njegovu rodnome mjestu.

Pripremajući jela, Denis se dotaknuo i svojih alergija, komentirajući kako zna da su ostali kandidati prilično sumnjičavi kad je o tome riječ. „Misle da izmišljam i da ne želim jesti njihova jela“, rekao je, Diana misli da je previše napuhao tu priču i da je to njegova taktika. „Ne jede čokoladu jer mislim da se boji da se ne udeblja“, rekla je Sanja i dodala: „Sigurno će prijaviti u novu 'Ljubav je na selu' i mora biti fit“, a i Kocki je malo čudno zašto se onda prijavio u emisiju.

Denis je dočekao goste pred kućom i ponudio ih aperitivom, a svi su komentirali kako se svečano odjenuo. Ubrzo su počeli s predjelom - punjenim palačinkama, a svi su komentirali kako je lijepo dekorirao tanjur. „Bilo je jako ukusno“, rekla je Sanja za predjelo, koje se svima svidjelo. „Kad sve te sastojke spojiš u jednu priču, dobiješ dobru kombinaciju okusa“, rekao je Kocka.

Domaćin je potom iznio glavno jelo, a svima su se svidjele boje na tanjuru. „Meso je je bilo fino i mekano, svaka čast, puno žena ne bi uspjelo tako ispeći“, rekla je Sanja koju je zanimalo je li se u emisiju prijavio kako bi djevojkama pokazao kako zna kuhati. „Kako se uzme, ali to nije dobra stvar. Sad će vidjeti da znam kuhati pa neće htjeti kuhati“, rekao je Denis, a Diana dodala: „Kako je napravio glavno jelo, spreman je za ženidbu.“

Na stol je ubrzo stigao i desert - voćna torta. „Uz tu prefinu kremu, uz tu sočnu jagodu, dođem do kamena“, komentirala je Diana biskvit, a Kocka dodao: „Skoro sam odvalio tanjur.“ Nakon večere Denis im je priredio iznenađenje - pustio je muziku i počeo plesati, očekujući od ostalih kandidata da mu se pridruže. „Sad poslije večere, puni želuci, mislim, nije to pametno. Mogli smo se svi ispovraćati pa kakva bi to bila večera?“ oštra je bila Diana, a Kocka dodao: „To mi je bilo bez veze.“

Uslijedio je trenutak istine - ocjenjivanje. Sanja je dala devetku zato što joj je sve bilo super osim suhog biskvita u desertu, Mirela je također dala devetku jer joj je sve bilo super, baš kao i Diana, koja je naglasila da je dala ocjenu devet zbog tvrdog biskvita. Kocka je bio najstroži kritičar i dao je ocjenu šest zato što mu je večera bila preskromna.

Denis nije uspio prijeći u vodstvo, a hoće li to sutra poći za rukom Sanji te tko će biti ovotjedni pobjednik - ne propustite pogledati sutra u završnoj emisiji kulinarskog showa „Večera za 5 na selu“ u 20 sati na RTL-u.