Omiljeni voditelj iznenadio odlaskom s N1 televizije i otkrio gdje ćemo ga gledati

Rado viđen voditelj i urednik N1 televizije Ivan Skorin objavom na Twitteru najavio je svoje posljednje vođenje informativnog programa "Newsroom". Dogodilo se to samo nekoliko trenutaka prije ulaska u studio i početka vijesti.

Čini se kako mnogi nisu ni bili upoznati s tim, s obzirom da se mnoštvo pratitelja nakon njegove objave krenulo iščuđavati takvom potezu, očito nenajavljenom.

Moj posljednji Newsroom upravo u tijeku.



We had some good times #N1info pic.twitter.com/EVGc3JCvZq