Bili smo na snimanju novog game showa HRT-a i vratili se u prošlost s poznatim Hrvatima

Retro povratak u prošlost misao je vodilja novog game showa HRT-a "Godina za pamćenje", koji se na Prvom programu HRT-a emitira od 22. studenog. U osam epizoda svake srijede prisjetit ćemo se godina iz svih dekada prošlog tisućljeća. Voditeljica "Godine za pamćenje" je Daniela Trbović, a u showu su i dva tima na čijem će čelu biti Robert Ferlin i Mario Lipovšek Battifiaca.

Svaki tim činit će poznata imena koja će odgovarati na Danielina pitanja o glazbi, filmovima, televiziji, knjigama i važnim detaljima iz te godine i tako skupljati bodove. Sve je autentično pa su Daniela, Robert i Mario te članovi tima u svakoj emisiji odjeveni po modi koja je vladala te godine. Proteklog vikenda bili smo na snimanju prve epizode, koja nas vodi u 1968. godinu, vrijeme kada su Beatlesi izdali svoj "Bijeli album", Doorsi su pjevali "Hello I Love You", Grupa 220 izdala je prvu autorsku ploču u bivšoj Jugoslaviji, a Anne Bancroft zavodila je Dustina Hoffmana u "Diplomcu". U zanimljivim igrama svoje znanje pokazale su glazbenica i dizajnerica Matija Vuica i splitska kraljica aerobika Nataša Bebić.

– Ovo je licencna emisija ITV-a, koja je krenula u Nizozemskoj kao "A Year To Remember", a dosad se emitirala u desetak zemalja. Mi smo u ovoj sezoni izabrali 1962. i 1968., zatim 1974. i 1979., 1983. i 1987., te 1996. i 2000. – kazala nam je urednica emisije Gordana Škaljac Narančić i objasnila po kojem su principu birali godine.

– S obzirom na to da je prva sezona, odabrali smo godine koje će stariju generaciju vratiti u njihovu mladost, a mlade možda nečemu naučiti. Recimo, 1968. bile su Olimpijske igre u Meksiku, 1987. Univerzijada, 1979. Mediteranske igre u Splitu. To su i godine kada se puno toga mijenjalo i gradilo, poput Poljuda 1979. ili Novog Zagreba 1987., a 1968. je ikonična godina u kojoj su se u svijetu događale mnoge stvari – kazala je urednica i dodala da su goste birali po kriteriju da su to ljudi koji su tih godina stvarali, ili da je osoba koja se natječe te godine imala barem 10 godina.

– Bez obzira na to što je ovo zabavni kviz, vidi se da natjecatelji jako grizu i smeta im kada nešto ne znaju. Druga stvar s kojom se ne mogu pomiriti je da sve što su zaradili u dotadašnjih šest igara dolazi na bubanj u završnoj igri Kokice i u kojoj odgovaraju na pitanja. Publika nakon zadnje igre koja nosi novce bira tim za koji će navijati. Osvojeni iznos tima koji je pobijedio u zadnjoj igri dijele ljudi iz publike koji su stali na njihovu stranu – kazala nam je urednica i otkrila zašto su se Ferlin i Battifiaca našli u ulogama voditelja timova.

– Taj spoj koji oni nose u svom veselju i energiji je nešto što tražimo. Zatim, njih dvojica imaju znanje o tome što se traži, ali i sinergija koju čine s Danielom zaista je pozitivna – rekla je Škaljac Narančić i posebno pohvalila ekipu koja svojim šminkama i kostimima radi čudo od sudionika showa. Zdravka Bolf, Buga Marković i Kruno Garguljak su šminkeri. Odjećom se bave Barbara Bursać i Anita Cesarec. Autori pitanja su sve vrsni znalci u svojim područjima. Za sport je pitanja radio Antun Samovojska, glazbu Siniša Škarica, film, televiziju i opće događaja radio je Boško Picula, jezik i književnost Davor Stanković, a lifestyle su radili Igor Gabor i Domagoj Jović, koji su i autori pitanja za HRT-ove kvizove. Redatelj je Vlado Knežević.

Odmah nakon snimanja porazgovarali smo i s Danielom, Marijem i Robertom. Riječani su bili oduševljeni svojim kostimima iz 1968. Ferlin nam je kazao da mu paše kako mu farbaju kosu svaki tjedan, a Battifiaci je drago jer "više nije albino".

– Mario je plavi, a Robi je crveni. Nećemo vam reći tko je pobijedio jer bi to bilo spojlanje, iako ta riječ nije postojala 1968. godine. Super mi je s njima. Imamo vješte vizažiste, frizere i kostimografe koji mogu popraviti sve njihove mane, a mene učiniti ljepšom nego što jesam – sa smiješkom nam je rekla Daniela.

– Fora je jer se prisjetiš nekih detalja, zgodnih pjesama i stvari koje su nas zabavljale tih godina, a neke smo i zaboravili – kazao je Mario.

– Sve je super, uvijek bih radio s njima. Hvala šminkerima koji su me napravili barem dva dana mlađim. Mario i ja dolazimo iz grada karnevala pa nam ni ovo maskiranje nije strano. Jedino što ne stavljamo haltere za emisiju, što inače radimo – smije se Ferlin.

– Super je što se Ferlin i ja kužimo, a Daniela nam je super legla. Jedino što nas ne razumije kada govorimo po domaći, ali za to ima Službu za jezik i govor – dodao je Battifiaca.

Kako izgleda kemija između njih troje, gledatelji će se moći uvjeriti 22. studenog, kada će se prikazati prva epizoda "Godine za pamćenje".

