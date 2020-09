Britanac osvojio milijun u kvizu "Tko želi biti milijunaš", a ovo je bilo pitanje za milijun funti

Učitelj Donald Fear u britanskoj verziji popularnog kviza "Tko želi biti milijunaš" osvojio je milijun funti, a zadnji put je neki natjecatelj kući iz ovog kviza odnio milijun prije 14 godina. Donaldov nastup oduševio je sinoć gledatelje kviza i na putu do milijuna ovaj učitelj povijesti iskoristi je samo jedan džoker i to onaj pola - pola. Njegovim znanjem i brzinom odgovora bio je iznenađen i voditelj kviza Jeremy Clarkson i rekao mu je da je on enciklopedija s brkovima i bio je iznenađen što je s takvom lakoćom i bez imalo nervoze i dvojbe odgovarao na sva pitanja.

Pitanje za milijun funti glasilo je: Koji je gusar 1718. godine umro kod obale današnje Sjeverne Karoline? Ponuđeni odgovori su bili Calico Jack, Blackbeard, Bartholomew Roberts i Captain Kidd, a točan odgovor je bio Blackbeard i Donald je rekao kako je odgovor na pitanje znao i prije nego su se otvorili odgovori. Ispričao je kako je baš prošle godine jednom razredu predavao o ovoj temi i bio je siguran u svoj odgovor. Kaže kako planira 70 posto osvojenog iznosa podijeliti s obitelji, a ostatak će potrošiti na ugodnu mirovinu u koju planira otići za dvije godine kada napuni 60 godina.

Sa suprugom Debbie s kojom ima četvero djece, uskoro će u kamperu krenuti na odmor, a sada će si konačno priuštiti i novi kamper. Dio odmora provest će i sa svojim bratom Davyth kojeg se gledatelji u Velikoj Britaniji također sjećaju kao natjecatelja u ovom istom kvizu i on je kući otišao s pola milijuna funti.